PT aprova Professora Clarice como pré-candidata a prefeita e Inês Pandeló pré-candidata a vereadora

Matéria publicada em 27 de junho de 2020, 20:58 horas

Barra Mansa – A executiva municipal do Partido dos Trabalhadores de Barra Mansa realizou neste sábado, dia 27, plenária online de aprovação das pré-candidaturas inscritas para disputar as eleições de 2020. No encontro foi definido o nome da Professora Clarisse como pré-candidata a prefeita; Inês Pandeló vai disputar uma das 19 cadeiras do Legislativo. Por enquanto, a nominata do PT conta com 16 candidatos a Câmara de Vereadores.

Durante a assembleia virtual, conduzida pela presidenta do PT-BM, Ligia de Cássia, também foi aprovada a construção de uma política de alianças com partidos democráticos e populares e a autorização para que a executiva e o GTE (Grupo de Trabalho Eleitoral) discutam a indicação de vice-prefeito.

Várias lideranças petistas participaram da plenária, como o presidente do PT-RJ, João Maurício; o ex-deputado federal Wadih Damous; o deputado estadual, Waldeck Carneiro; a representante do Coletivo Nacional de Mulheres, Wilma Reis; a representante do Movimento de Mulheres de Volta Redonda, Maria Conceição dos Santos; os membros do diretório do PT-RJ, Ricardo Pinheiro e Olavo Carneiro, além das pré-candidatas ao Executivo de Resende Gabriela Lima e de Volta Redonda Cida Diogo.

O presidente do PT-RJ, João Maurício, destacou o cenário de dificuldades que precisa ser enfrentado. “O PT até o momento, terá 20 candidaturas próprias. Isso representa um processo de reconstrução do partido e do movimento de esquerda. É importante lembrar que no Rio, nossa pré-candidata é a Benedita da Silva, uma mulher negra que já esteve à frente do Governo do Estado e tem um grande diferencial: não foi presa como os demais governadores dos últimos 20 anos. Também aproveito a oportunidade para enaltecer o trabalho de Inês Pandeló, que sempre se colocou à disposição do partido e busca a todo momento uma sociedade mais justa e mais fraterna. Sua vida pública é motivo de orgulho para o PT e inclusive, é um legado para aqueles que estão ingressando no partido ”, disse.

Ligia de Cássia disse que o Brasil vive um momento muito difícil devido a Covid 19, onde várias vidas foram ceifadas. “Na política também vivemos tempos difíceis onde em pleno 2020 pessoas pedem a volta da ditadura é ainda temos um presidente que não se preocupa em governar. Apesar de tudo isso, temos que ter esperança em dias melhores. É por isso que o Partido dos Trabalhadores se coloca mais uma vez na disputa eleitoral. Nós temos um partido organizado, com uma militância que acredita que juntos nós podemos fazer a diferença” comentou.

Disputa ao Legislativo

A ex-prefeita de Barra Mansa e ex-deputada estadual por três mandatos Inês Pandeló detalhou sobre sua decisão de disputar uma vaga no Legislativo municipal.

“Aprendi na minha família as primeiras noções de honestidade. Nos estudos bíblicos, nas pastorais e comunidades eclesiais entendi que é dever do cristão e da cristã estar no mundo para ajudar a transformá-lo. Assim, a política para mim sempre foi um serviço para a democracia e o bem comum. Fui convidada em 1993 pelo Partido dos Trabalhadores a ser candidata e foi com este ideal que eu aceitei ser candidata e conquistei o mandato de vereadora, sendo a única mulher na Câmara naquela legislatura. Sempre busquei seguir no mesmo caminho, trabalho não me faltou e junto com a população obtivemos várias vitórias. Agradeço muito a honra de ter sido prefeita de Barra Mansa e três vezes deputada estadual. Nenhuma injustiça me tirou o ímpeto da luta, porque entendo que cada pessoa deve se colocar na construção de uma nova sociedade e que a política pode ser um instrumento de transformação. Agora, neste momento tão difícil de pandemia, retrocessos na democracia e nos direitos, tenho a oportunidade de me colocar novamente à disposição da população de Barra Mansa para uma vaga no Poder Legislativo municipal, que é muito importante e precisa ser engrandecido. Quero mais uma vez servir com alegria a esse município que desde a adolescência me acolheu”.

PT cria frente feminina

Com pré-candidaturas de mulheres, o Partido dos Trabalhadores vai disputar o Executivo nas três principais cidades do Sul Fluminense: Barra Mansa, com a Professora Clarice; Volta Redonda com a médica Cida Diogo e Resende com a maquiadora Gabriela Lima. No Rio de Janeiro, a pré-candidata é a deputada federal Benedita da Silva.

As mulheres, segundo a representante do Coletivo Nacional de Mulheres, Wilma Reis, têm protagonizado diversas lutas e ajudado a construir grandes movimentos sociais. “Somos nós, mulheres, que agüentamos as mazelas da sociedade, a dupla jornada e na maioria das vezes, assumimos o sustento da família. Essas três candidaturas, certamente, darão mais voz à diversidade no PT e na sociedade”.