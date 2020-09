PT e PV apostam nas candidaturas de mulheres em Volta Redonda

Matéria publicada em 22 de setembro de 2020, 19:13 horas

Volta Redonda – O PT e o PV se coligaram e lançaram uma chapa exclusivamente feminina para disputar a prefeitura de Volta Redonda, com Cida Diogo (PT) apontada na convenção para disputar a prefeitura e Nena Duppre (PV), indicada para concorrer como vice-prefeita.

De acordo com a advogada Carolina Patitucci, que é presidente licenciada da OAB Mulher em Volta Redonda e disputa uma cadeira na Câmara Municipal pelo PT, a ênfase na participação política feminina é uma característica do partido em nível nacional:

— O PT possui o movimento “Elas por Elas” e uma secretaria de mulheres, comandada por Fabiana Santos no RJ. O objetivo é capacitar, incentivar e apoiar as candidaturas femininas dentro do partido. O movimento não é em vão, pois ao olharmos a representatividade de mulheres na política no parlamento essas ocupam somente 11%. E Volta Redonda não é diferente. Nunca se elegeu uma mulher para a prefeitura. Hoje na cidade, de 21 vereadores somente uma é mulher. Pensar em mulheres na política é garantir a própria democracia pois somos 52% do eleitorado — argumenta, acrescentando que o partido tem dez mulheres em sua nominata.

Além do espaço político

A advogada afirma que o aumento da representatividade política feminina trará consequências além do espaço político:

— Como advogada e a frente da OAB Mulher, pude ajudar muitas mulheres, mas muitas vezes me senti impotente. Posso até conseguir uma medida protetiva para a mulher vítima de violência doméstica, mas essa mulher muitas vezes depende financeiramente desse agressor, então ela vai para onde? Como essa mulher vai buscar emprego se não há vagas nas creches? Não adianta termos leis boas como a Maria da Penha se não há políticas públicas que complementem essa lei. E por que não tem? Pois faltam mulheres nos espaços de poder para criá-las. Por isso aceitei o desafio e coloquei meu nome a disposição para a política e se eu conseguir conscientizar a todos e principalmente as mulheres a priorizarem mulheres nessas eleições para mudarmos esse número vergonhoso na câmara e no executivo da cidade, parte da minha missão já estará cumprida — declara.