PTB de Itatiaia faz convenção nesta segunda

Matéria publicada em 11 de setembro de 2020, 18:14 horas

Itatiaia – O diretório do Partido Trabalhista Brasileiro em Itatiaia realiza convenção nesta segunda-feira, dia 14, das 12h às 19h, na Praça da Emancipação, no bairro Campo Alegre, número 120. Os petebistas vão escolher o nome do candidato a prefeito, do vice-prefeito e dos candidatos a vereador.

De acordo com o presidente da agremiação, Eduardo Kraucs, o partido deve confirmar o nome do empresário Irineu Nogueira, pré-candidato a prefeito da sigla, como seu cabeça da chapa majoritária na eleição deste ano para o Executivo Municipal.

O presidente do PTB, Eduardo Kraucs, lembra que a escolha de Irineu Nogueira como o pré-candidato petebista surgiu para atender uma demanda que a agremiação percebeu haver na sociedade: o desejo de mudança.

“O morador de Itatiaia está mostrando, quando a gente conversa com ele, estar ansioso por renovação, por mudança. E Irineu Nogueira surgiu como um nome forte. Do seu começo como garçom ao hoje empreendedor de sucesso, sempre demonstrou seriedade e uma sensibilidade social marcantes”, afirma.

Kraucs destaca que é possível, com um choque de gestão, criar políticas públicas que melhorem a vida do itatiaiaense. “Nossa cidade tem uma arrecadação expressiva e o gestor que estiver à frente da Prefeitura tem que transformar esses recursos em qualidade vida e bem estar social. Para isso é necessário implementar uma administração que cuide de toda a sociedade”, conclui.