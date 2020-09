PTB de Resende formaliza apoio a Cristiano Gonçalves nesta quarta

Matéria publicada em 15 de setembro de 2020, 18:23 horas

Resende – O PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), que também manifestou recentemente seu apoio ao pré-candidato Cristiano Gonçalves e passou a compor a sua base de política, vai realizar sua convenção no dia 16 de setembro, quarta-feira, a partir das 17h. O evento está previsto para acontecer no plenário da Câmara Municipal, localizado na Rua Padre Couto, 10, no Centro Histórico de Resende.

No mesmo local, plenário da Câmara Municipal, o Republicanos, também no dia 16, vai homologar os nomes de seus candidatos a vereador, vice-prefeito e prefeito para as eleições municipais deste ano em Resende. Todas as agremiações ressaltam que as convenções serão no formato presencial, obedecendo os protocolos sanitários recomendados para o Covid-19.

O pré-candidato a prefeito pelo Republicanos, Cristiano Gonçalves ressaltou que o leque de partidos que apoiam seu nome reúne nomes expressivos, com atuação nas mais diversas áreas da sociedade. Segundo ele, é um grupo que vem caminhando unido já há algum tempo, motivado por um desejo de fazer com que Resende dê um salto de qualidade na qualificação do jovem, no cuidado com os idosos, na educação, na saúde, enfim seja uma referência em políticas públicas.

– Nosso grupo entende que uma cidade deve ser humana, inteligente, criativa e sustentável sob todos os aspectos. Isso é possível e vamos, no momento, oportuno esmiuçar para a sociedade nossas ideias quanto a isso – conclui.