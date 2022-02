Quatis inaugura polo do Cederj

Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2022, 18:44 horas

Quatis – Na manhã desta terça-feira, 15 de fevereiro, a Prefeitura Municipal de Quatis realizou uma cerimônia para a inauguração do Polo Cederj no CIEP 492, no bairro Nossa Senhora do Rosário. O colégio será o local do Polo, que funcionará como referência das instituições públicas de ensino superior que compõem o Consórcio Cederj. Na cerimônia, foi assinado o Acordo de Cooperação entre a Fundação Cecierj, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), e o município de Quatis.

O prefeito Aluísio d’Elias, o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, o presidente da Fundação, Rogério Tavares e a secretária municipal de Educação, Ivone Bento, participaram do evento de inauguração e do descerramento da placa inaugural do Polo Cederj.

Além das autoridades destacadas, também estiveram presentes no evento, o vice-prefeito e secretário, Paulo Vitor da Silva – o Vitinho, os demais secretários municipais e a participação de autoridades do Estado, os secretários Max Lemos, Danielle Barros e os subsecretários Ana Asti e Fernando Costa, também o Deputado Noel de Carvalho e de vereadores de Quatis, Porto Real e Resende.

“Trago uma palavra do nosso governador Cláudio Castro, que tem um olhar atento para o interior do estado e exigiu que a gente levasse a educação de uma maneira que os jovens não precisem se locomover para a capital”, afirma Dr. Serginho. Além de cursos de graduação, também será ofertado, cursos pré-vestibulares e cursos profissionalizantes de ensino a distância. “Estamos trazendo para próximo de Quatis uma faculdade de referência e, neste momento, a gente traz 100 vagas de pré-vestibular que não perde para nenhum pré-vestibular da iniciativa privada, exatamente para que jovens de Quatis tenham condições de se capacitar para entrar na faculdade”, conclui.

“A principal missão da Fundação Cecierj é levar uma educação pública e de qualidade à população do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, é com muita alegria que participo desse momento em que trazemos essas duas importantes iniciativas da Fundação: os cursos de graduação do Consórcio Cederj e o Pré-Vestibular Cecierj”, destacou o presidente da Fundação Cecierj, Rogerio Pires. O primeiro curso que será ofertado a partir do segundo semestre de 2022 será o de Administração, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

“A educação que modifica e que transforma. É a educação que proporciona às pessoas uma melhor condição de vida. Eu parabenizo o prefeito Aluísio e agradeço ao governo do Estado por essa conquista, por estar escolhendo a nossa cidade de Quatis para estar trazendo esse ganho muito grande que vai beneficiar pessoas do nosso município e da nossa região”- agradece a secretária de Educação de Quatis, Ivone Bento.

O prefeito municipal, Aluísio d’Elias, também agradece pela participação do Estado nos projetos municipais: “Quero agradecer essa assinatura, que foi um marco para a educação de Quatis e que vai colocar o município, de novo, em uma rota de desenvolvimento” – afirma o chefe do Executivo. Aluísio também fala da importância da presença do governo do Estado nos 92 municípios da região e pontua sobre melhorias na educação: “É muito bom perceber a presença do governo do Estado no nosso município e na nossa região. Eu, como prefeito e professor, vou continuar trabalhando para trazer melhorias na educação do município de Quatis, e esse Polo do Cederj já é mais um grande passo para o futuro da educação na nossa cidade,” conclui.