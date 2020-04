Quatis prorroga inscrições para contratação de médicos

Matéria publicada em 28 de abril de 2020, 18:14 horas

Quatis- A Secretaria Municipal de Saúde prorrogou as inscrições do processo seletivo simplificado para o preenchimento do cargo de médico. A nova data segue até o dia 08 de maio. O edital com todas as informações sobre o processo seletivo está disponível no site da prefeitura: https://quatis.rj.gov.br/

A inscrição pode ser realizada na forma presencial. Nesse caso, o candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição (anexo III), e Declaração (Anexo IV) apresentá-la já preenchida e acompanhada dos documentos, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizado no Centro Administrativo. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 10 às 14 horas.

Na forma eletrônica, o candidato deverá digitalizar a Ficha de Inscrição, a Declaração e documentos e enviar para o e-mail: saudequatis@outlook.com até às 14 horas do dia 08 de maio.

O Processo Seletivo Simplificado será conduzido por uma Comissão Avaliadora formada por três servidores da prefeitura. Os aprovados assinarão contrato com duração de até seis meses, podendo ser prorrogado.

De acordo com a Secretaria, o processo seletivo visa a formar uma lista de reserva com profissionais para atuar nas ações de enfrentamento do Covid-19 no município, caso haja necessidade de substituição ou ampliação no número de profissionais das respectivas áreas.

O salário a ser pago será R$ 1.320, com carga horária de 20 horas semanais. Já os profissionais que forem contratados para prestar serviços nas unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF), com carga horária de 40 horas semanais, fará jus à gratificação de no valor de R$ 3.666.

O resultado final deste Processo Seletivo Simplificado será divulgado no quadro de publicações na sede da prefeitura de Quatis e no site: https://quatis.rj.gov.br/ no dia 15 de maio.