Radialista Renan Cury tentará uma cadeira de vereador pelo Solidariedade

Matéria publicada em 3 de julho de 2020, 11:28 horas

Volta Redonda – O radialista Renan Cury anunciou sua pré-candidatura a vereador em Volta Redonda nesta sexta-feira (3), mesmo dia em que completou 30 anos de idade. O comunicador, que é filiado ao partido Solidariedade, começou a carreira no rádio em 2010, trabalhando em uma faculdade em Volta Redonda. Em 2011, ele foi contratado para a equipe de produção do Programa Dário de Paula e hoje é o substituto imediato do titular na Rádio Sul Fluminense.

O anúncio da pré-candidatura foi feito na manhã desta sexta-feira pelas redes sociais, onde Renan Cury também se mantém ativo entre produção de notícias e artigos opinativos sobre temas variados. “Sou pré-candidato a vereador em Volta Redonda pelo Solidariedade. Deixo claro que foi uma decisão muito difícil de ser tomada. Recebi em 2016, pela primeira vez, convite para ser candidato a vereador, o que não aceitei. Em 2018, também tive convites para participar, mas avaliei que ainda não era a hora. Nesse ano, fui sondado por diversos partidos e tomei a decisão de tentar. Nunca quis ser político, mas cheguei à conclusão que o mal só vence, quando as pessoas de bem se omitem. Desafio topado, vamos à luta, em busca de uma cidade melhor”.