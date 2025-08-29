sexta-feira, 29 agosto 2025
Ranking de Competitividade 2025: Tande Vieira comemora colocação de Resende

by Vivian Costa e Silva

Foto – Divulgação

Resende – Resende conquistou a 3ª colocação no estado do Rio de Janeiro no Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Em relação ao ano passado, o município avançou duas posições, saindo do 5º lugar em 2024 para assumir agora o pódio estadual, atrás apenas da capital e de Niterói.

De acordo com o prefeito Tande Vieira, o resultado reflete o esforço coletivo da gestão e da população.

“Esse avanço mostra que Resende está trilhando o caminho certo, investindo em inovação, saúde, educação, ambiente de negócios e em tantos outros setores fundamentais para o desenvolvimento. É fruto do trabalho de muita gente comprometida em transformar a cidade em um lugar cada vez melhor para viver, empreender e sonhar”, destacou o prefeito.

O levantamento nacional mede o desempenho dos municípios a partir de 13 pilares, entre eles capital humano, inovação, sustentabilidade fiscal, infraestrutura, meio ambiente e governança. A presença de Resende entre as primeiras colocações estaduais demonstra que a cidade vem ganhando destaque não apenas regionalmente, mas também no cenário nacional.

O prefeito também fez questão de ressaltar a importância da continuidade administrativa.

“Parabenizo o Diogo, que iniciou essa transformação em 2017, e a todos que acreditam e trabalham diariamente por uma Resende mais justa, próspera e feliz. Esse resultado é de toda a cidade. Vamos em frente!”, concluiu Tande Vieira.

