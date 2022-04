Raone Ferreira entrega Moção de Congratulações a Júlio Lancellotti

Matéria publicada em 28 de abril de 2022, 16:58 horas

Volta Redonda e São Paulo – Nesta segunda-feira (25), o coordenador da Juventude da Diocese Barra do Piraí/ Volta Redonda e ex-vereador de Volta Redonda, Raone Ferreira, entregou uma Moção de Louvor e Congratulações ao padre Júlio Lancellotti. A cerimônia ocorreu na Paróquia São Miguel Archanjo, em São Paulo, em comemoração aos 37 anos de sacerdócio e dedicação às pessoas em situação de rua.

Durante a entrega da moção, Raone Ferreira relembrou os ataques sofridos pelo padre Júlio Lancellotti nas redes sociais, ao denunciar situações de aporofobia (aversão às classes sociais desfavorecidas) nos municípios de Volta Redonda e Barra Mansa. Na ocasião, relatada em dezembro de 2021, a foto do estabelecimento comercial localizado na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, foi publicada na rede social do padre evidenciando as grades que impedem que pessoas em situação de rua se abriguem na marquise.

— Padre Júlio tem sido uma voz profética no meio de uma sociedade egoísta e elitista. Ele nos ensina o bom caminho da acolhida, do afeto e da caridade, além de nos inspirar a continuar lutando pelos mais pobres e excluídos — destacou Raone Ferreira.

Em vídeo gravado durante o encontro, Padre Júlio enviou uma mensagem de apoio ao Padre Tiago Signorini, responsável pelo setor da juventude da Diocese Barra do Piraí/ Volta Redonda. “Envio um grande abraço, saúde e paz. Força e coragem, não vamos desanimar, caminhando sempre juntos”, disse o Pe. Júlio Lancellotti.

No encontro, que aconteceu durante um café da manhã para pessoas em situação de rua, Raone Ferreira também homenageou o sheik Rodrigo Jalloul, líder religioso e primeiro brasileiro a se tornar sacerdote xiita, que atua no combate à fome na capital paulista.