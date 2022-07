Raone Ferreira lançará manifesto pela educação durante seminário virtual

Matéria publicada em 24 de julho de 2022, 09:16 horas

Volta Redonda – Na próxima terça-feira (26), o pré-candidato a deputado federal Raone Ferreira promoverá um seminário virtual para a apresentação do Manifesto Educação Transforma Sim. O evento, aberto ao público, acontece a partir das 19h, através do Instagram @raoneferreira. O manifesto pode ser assinado através do formulário contido na página principal do site raone.com.br, até o dia 15 de agosto.

O principal objetivo do manifesto é defender o acesso à educação de qualidade como meio de promoção do desenvolvimento socioeconômico, mencionando o relatório da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) “Redução da pobreza global através do ensino primário e secundário universal” que afirma que, se todos os adultos tivessem acesso ao ensino médio, a pobreza mundial seria reduzida pela metade.

O documento, que tem o seu conteúdo na íntegra disponível para download, no site do pré-candidato, propõe onze ações, entre elas, o investimento de 10% do PIB em Educação conforme prevê o Plano Nacional de Educação, com vigência até 2024; discutir a nova PNE antes de 2024 no Congresso Nacional de forma plural, envolvendo amplos setores da sociedade, os profissionais da educação, com base em indicadores e políticas educacionais que deram certo dentro e fora do país; o cumprimento legal das verbas do Fundeb (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) para pagamento dos salários de todos os profissionais da educação, conforme prevê a Lei 14.276/2021, nos municípios e estados.

“O Manifesto Educação Transforma Sim é baseado em políticas públicas defendidas por especialistas como Ricardo Paes de Barros (Insper), um dos idealizadores do bolsa família, a economista Mariana Mazzucato, professora da cátedra RM Phillips de Ciência e Tecnologia da Universidade de Sussex, e o filósofo Michael J. Sandel, professor de Harvard. A educação é um dos pilares da legislatura que irei pleitear em breve tendo como base de trabalho as onze ações contidas no manifesto”, explicou Raone.

Educação como tema central da pré-campanha

Raone Ferreira é professor há 10 anos e tem a educação como centro de seu ativismo desde o início da sua trajetória política. Aos 31 anos, é mestre em ensino pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), especialista em tecnologia aplicada em comunicação e doutorando em Educação pela Pontifícia Universidade Católica (PUC). Além de lecionar, o pré-candidato a deputado federal, desenvolve palestras e cursos para secretarias de educação de diversos municípios do país. Raone foi vereador de Volta Redonda durante o mandato temporário, de dezembro de 2021 a abril de 2022.