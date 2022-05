Raone Ferreira recebe consultor para assuntos humanitários da ONU

Matéria publicada em 14 de maio de 2022, 19:07 horas

Volta Redonda – Nesta quinta-feira (12), o pré-candidato a deputado federal Raone Ferreira recebeu o consultor para assuntos humanitários da ONU (Organização das Nações Unidas), Raphael Costa. A série de encontros aconteceu durante reuniões com lideranças jovens como membros do conselho municipal de juventude, líderes do DeMolay, líderes comunitários e de comunidades religiosas.

Raphael partilhou de suas experiências na ONU e também como Secretário de Direitos Humanos do município de Niterói (RJ). Durante sua passagem por Volta Redonda, o consultor da ONU e Raone Ferreira concederam uma entrevista na rádio Sintonia do Vale sobre os trabalhos desenvolvidos durante a Campanha da Fraternidade 2022, que teve como tema a educação. Em março, o pré-candidato a deputado federal realizou uma audiência pública durante seu mandato temporário como vereador sobre a Campanha.

“O interior do estado tem sido muito esquecido pelas políticas públicas, e isso tem afetado a vida do povo do Sul Fluminense e perspectivas da população da juventude. Por isso foi tão importante cada momento de diálogo e encontro com a população de Volta Redonda, junto com Raone Ferreira. Não podemos perder a esperança de que a mudança é possível”, comentou Raphael.

A série de encontros foi encerrada com uma reunião entre líderes comunitários e a juventude do PSB (Partido Socialista Brasileiro), da qual Raphael é presidente estadual. “Foi uma alegria receber meu amigo Raphael em Volta Redonda, cidade em que ele sempre atuou em meio a juventude e a igreja católica. Foi um dia intenso com muito diálogo e troca de experiências entre os jovens da nossa cidade. Nós dois temos uma trajetória de mais de 10 anos com trabalhos em meio a juventude e precisamos passar essa experiência a diante”, destacou Raone Ferreira.