Raone Ferreira recebe homenagem do Rotary Clube Volta Redonda Norte

Matéria publicada em 1 de junho de 2022, 19:03 horas

Volta Redonda – Nesta segunda-feira (30), o ex-vereador e pré-candidato a deputado federal Raone Ferreira recebeu uma homenagem do Rotary Clube Volta Redonda Norte, pelo trabalho prestado à população durante o seu mandato temporário, encerrado em abril. Na reunião, Raone também entregou uma moção de louvor e congratulações ao presidente do clube, Lescy Romulo Braga Júnior, pelos serviços prestados ao município. Mais uma sessão de prestação de contas do mandato do ex-vereador também foi realizada na ocasião.

O Rotary Clube Volta Redonda Norte é um dos três clubes Rotary presentes no município. Seu principal objetivo é atuar incentivando e buscando recursos que solucionem ou atenuem problemas da nossa sociedade.

“O Rotary cumpre uma função social muito importante e por isso seus membros merecem nossa homenagem e reconhecimento. Agradeço também o reconhecimento pelo meu mandato e ativismo político através do certificado entregue por eles. Sigo à disposição de todos os rotarianos, roctaratianos e interactianos”, declarou Raone, agradecendo a homenagem.

Durante a reunião, foram discutidos temas como ajuda às vítimas dos desastres naturais ocorridos em Lídice e Petrópolis, doação de cestas básicas, descarte solidário, atualização tecnológica do laboratório de comunicação para crianças especiais da APADEFI (Associação de Pais e Amigos do Deficiente), projeto e ações junto à comunidade e inclusão de novos membros.

“Foi uma noite muito empolgante onde os trabalhos apresentados (Interact, rotaract e Rotary), a prestação de contas do Raone como vereador, além da palestra sobre reforço emocional com a Andreia, demonstram o compromisso destas pessoas como profissionais e cidadão, doando de si em prol da nossa sociedade”, comentou o presidente do Rotary Clube Volta Redonda Norte, Lescy Romulo Braga Júnior.