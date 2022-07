Raone Ferreira se forma no curso de líderes políticos do RenovaBR

Matéria publicada em 15 de julho de 2022, 18:57 horas

Sul Fluminense- Na quinta-feira (14), o pré-candidato a deputado federal Raone Ferreira se formou no curso de líderes políticos promovido pelo RenovaBR. Cerca de 190 alunos, compostos por pré-candidatos à Câmara, ao Senado e às assembleias estaduais nas eleições de 2022, concluíram a graduação. O evento de solenidade aconteceu no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O curso de líderes políticos teve a duração de seis meses, com carga horária de 200 horas, divididas em três módulos: políticas públicas, técnicas de comunicação e liderança, reunindo jovens lideranças de variados partidos e ideologias políticas de todo o país. Raone Ferreira, que vivenciou a experiência de um mandato temporário como vereador de Volta Redonda e agora se prepara para a campanha a deputado federal, destacou a importância do programa de formação para a sua carreira política.

“O RenovaBR é a maior escola de formação de lideranças do Brasil. É aqui que tem se formado uma nova geração de políticos com a capacidade de mudar o país. Tenho muito orgulho de participar desse movimento e de ser a única liderança de todo o interior do estado selecionada entre mais de 12 mil lideranças de todo o país”, afirmou Raone.

Em seu discurso durante a cerimônia de formatura, Eduardo Mufarej, um dos fundadores do RenovaBR comentou sobre o principal objetivo da escola de formação política “Aqui no RenovaBR, seja dentro do nosso time, seja dentro do nosso conselho, sempre ficou muito claro: a gente existe, a nossa função de existir é para que pessoas que têm a intenção, a vontade, o desejo de participar da vida pública, possam alcançar esse objetivo”, declarou.

Uma instalação artística reproduzindo o cenário de uma sala de aula, com cadeiras enfileirada e uma estante de livros, de 4 metros de altura, compôs o ambiente da formatura. Segundo o RenovaBR, a obra representou a importância da conscientização da sociedade sobre a importância da formação de líderes baseada em transparência, conhecimento e representatividade, de acordo com a escola.