Raone Ferreira toma posse como vereador

Matéria publicada em 10 de outubro de 2022, 16:56 horas

Volta Redonda – O presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Sidney Dinho (Patriota) empossou, nesta segunda-feira (10) à tarde, Raone Ferreira (PSB) na carreira que era ocupada pelo deputado estadual Jari Oliveira (PSB).

Jari assumiu recentemente uma cadeira de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), ainda como suplente do secretário municipal de Educação do Rio, Renan Ferreirinha.

Em 2023, Jari tomará posse como deputado estadual do Rio, no mandato obtido nas urnas, em 2 de outubro.

O vereador Raone também entrou ainda como suplente, a sua posse e mandato definitivo será em 1° de janeiro de 2023, já que, ao assumir como deputado, Jari tem que renunciar ao cargo de vereador.