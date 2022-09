Raone plantará árvores para reduzir danos ambientais de campanha

Matéria publicada em 16 de setembro de 2022, 17:56 horas

Volta Redonda – O candidato a deputado federal Raone Ferreira vai plantar árvores visando a redução de danos ambientais durante a campanha. Seu objetivo é neutralizar os gases CO2 emitidos durante as carreatas. As árvores serão plantadas às margens do Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda. O cálculo da quantidade de mudas será baseado na medição de gases poluentes.

Outro compromisso ambiental durante a campanha de Raone Ferreira, é a ação de recolhimento de panfletos jogados nas ruas, além de não utilizar o recurso do “buzinaço”, considerando as pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), recém nascidos, idosos, hospitalizados, animais e evitando a poluição sonora.

“Quando uma de nossas principais pautas é a defesa do meio ambiente, entendemos que a forma de fazer a campanha não pode ser nos moldes tradicionais. As carreatas são importantes, assim como a panfletagem, para que as nossas ideias e propostas cheguem à população. No entanto, é preciso reparar ao máximo os prejuízos que uma campanha política pode causar ao meio ambiente. Não enxergamos essas ações como um diferencial, mas como uma obrigação”, destacou Raone.

Meio ambiente compõe as 40 propostas do candidato

O combate a crimes ambientais é uma das propostas centrais compostas no material ‘40 propostas para mudar o Brasil’, que pode ser acessado no site raone.com.br. Defender penas mais duras, para crimes como garimpo ilegal, desmatamento e grilagem de terras são algumas das ações mencionadas no projeto de Raone Ferreira para o legislativo federal.

As propostas de Raone Ferreira voltadas para o meio ambiente também incluem a implementação do Green New Deal (Novo Acordo Verde), inspirado no projeto da deputada norte-americana Nancy Pelosi. Em 2019, o então deputado federal Alessandro Molon, hoje candidato ao Senado, se encarregou de construir uma versão do Green New Deal (GND) que se aplicasse ao Brasil.

O Green New Deal-Brasil (GND-BR) surge com o objetivo de promover reativação econômica, emprego e renda através de investimento em setores e atividades de baixo carbono, construção de uma infraestrutura resiliente e expansão dos serviços públicos. Os pilares do GND são: justiça social, empregos verdes através da descarbonização e cooperação internacional. Através desses pilares, o objetivo é a construção de um desenvolvimento sustentável e com baixo impacto socioambiental.

O plano pretende realizar 30 ações até 2030 dentro dos eixos: Infraestrutura, Cidades, Uso do solo e florestas, Transição econômica justa e sustentável, Mudanças Políticas e Normativas; Meios para um crescimento melhor, justo e sustentável: gerar mais e melhores empregos (priorizando a utilização e capacitação da mão de obra local), investir em tecnologias mais eficientes no uso dos recursos naturais, gerar menos emissões de gases do efeito estufa, reduzir impactos ambientais e reduzir a pobreza e as desigualdades socioeconômicas e ambientais.

Entre as principais metas do candidato a deputado federal Raone Ferreira inspiradas no GDN estão: Universalizar o acesso aos 4 serviços de saneamento (água, coleta de esgoto, tratamento de resíduos e drenagem); elevar a participação das energias renováveis (sem considerar a hídrica) para 23% da matriz; aumentar a eficiência energética do setor elétrico em 10% até 2030; eliminar 100% dos lixões e reabilitar essas áreas, além de reduzir os resíduos recicláveis secos e resíduos úmidos em aterros – aplicação integral do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS); recuperar 12 milhões de hectares de florestas; promover a agropecuária de baixo carbono; impedir o desmatamento de 28 milhões de hectares em propriedades rurais privadas.