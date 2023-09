Reboques do Detro serão utilizados apenas em operações do órgão

Rio – Em anúncio feito no início desta semana, o Detro (Departamento de Transportes Rodoviários do Estado) informou que não fornecerá mais reboques para operações que não sejam do próprio órgão. O comunicado foi feito durante uma audiência pública realizada pelas comissões de Combate à Desordem Urbana, Transportes e de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

A decisão ocorre após fiscalizações realizadas pelos deputados Alan Lopes (PL), Rodrigo Amorim (PTB) e Filippe Poubel (PL) em blitzes e pátios de veículos apreendidos, nos quais foram identificadas irregularidades.

“Estava havendo um desrespeito, porque quem decide para qual pátio vai o veículo apreendido? Detro, Detran, Polícia Militar ou as empresas? Porque tem gente tendo o veículo apreendido e sendo levado ora outro município, o que é proibido. Além de ter vários reboques sem ANTT, todo veículo de carga remureda, tem que ter ANTT, então tem que começar a prender os reboques”, comentou o deputado Giovani Ratinho.

A vice-presidente do Detro, Eneida Ferreira da Silva Paz, afirmou ter ficado surpresa quando a empresa APL informou não possuir reboques, mesmo sendo contratada para prestar o serviço de remoção de veículos apreendidos.

Diante disso, a representante do departamento comunicou a decisão do órgão de não mais participar de operações vias contratos e convênios utilizados pela APL e outras empresas que operam os pátios para onde são levados os veículos apreendidos.

“Fomos tão surpreendidos quanto os deputados. Vamos oficiar as empresas que não haverá mais remoção via APL ou contrato Detro em nenhum convênio ou acordo de cooperação técnica existente, apenas em operações do Detro”, afirmou a vice-presidente Eneida Paz.