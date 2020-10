Reestruturação da saúde pública será prioridade para Jackson

Matéria publicada em 21 de outubro de 2020, 11:42 horas

Barra Mansa – A falta de atendimento adequado de saúde tem sido uma das principais queixas ouvidas pelo candidato a prefeito Jackson Emerick, em suas caminhadas diárias pelos bairros e distritos de Barra Mansa.

“É revoltante ver como a saúde pública está abandonada em Barra Mansa. A população está sofrendo por falta de atendimento básico e especializado como consultas com pediatras e cirurgias de catarata”, disse Jackson. Segundo ele, em todos os locais por onde tem passado nesta campanha os moradores reclamam da falta de atendimento na saúde.

No domingo Jackson esteve em Amparo onde ouviu de moradores reclamações sobre o atendimento do PSF do distrito. “O médico do PSF, que tem contrato para trabalhar 40 horas semanais, segundo os moradores, atende apenas um dia da semana”, afirmou. Na segunda-feira ele foi ao bairro Vila Maria e na quarta-feira ao Cajueiro, Vila Elmira, Mangueira e outras localidades da Região Leste. “Em todos os locais ouvi relatos tristes de pessoas que estão esperando há meses por consultas com especialistas ou por exames e cirurgias. O governo atual abandonou a saúde de Barra Mansa”, afirmou Jackson.

Uma das principais prioridades de seu governo, segundo ele, será reestruturar a saúde pública, especialmente o atendimento primário. “Vamos colocar os PSFs para funcionar direito. Os médicos vão ter de cumprir a carga horária de 40 horas semanais prevista em seus contratos de trabalho. Nossa meta é implantar 100% de atendimento do Programa de Saúde da Família no município, além de fortalecer o modelo NASF (Núcleo Ampliado de Saúde da Família) com presença de fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, nutricionistas e outras profissões na atenção primária”, afirmou.

Ele também quer utilizar a tecnologia para facilitar a marcação de consultas pela população, implantando o aplicativo ‘Saúde Já’, através do qual os usuários do SUS possam agendar suas consultas e exames de forma automatizada a partir do próprio celular. “Se a atenção primária funcionar direito a procura pelo pronto-socorro da Santa Casa diminui. As cidades onde a atenção primária funciona bem sofreram menos os efeitos da pandemia”, afirmou.

Além de caminhadas, Jackson também tem realizado carreatas pelos bairros e distritos de Barra Mansa, sempre cumprindo as normas sanitárias por causa da pandemia. Nas caminhadas o grupo que o acompanha é limitado.