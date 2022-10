Região abre mais de duas mil empresas de pequeno e médio porte

Matéria publicada em 5 de outubro de 2022, 17:19 horas

Sul Fluminense – A região abriu 2.024 micro e pequenas empresas de 2020 a julho de 2022, sendo que 764 só de janeiro a julho deste ano. Em todo o Estado do Rio o setor foi responsável por 62% das vagas formais geradas somente de janeiro a julho desse ano, apresentando saldo positivo em todos os setores de atividade econômica, sobretudo os de Serviços e Construção Civil. É o que mostra estudo feito pelo Sebrae Rio, com base nos dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

– O resultado positivo é reflexo do nosso compromisso com a melhoria do ambiente de negócios no estado. O papel das micros e pequenas empresas é de grande importância para o crescimento econômico, gera empregos e renda, contribuem para um percentual significativo do PIB e ampliam a oferta de produtos e serviços, o que aumenta a competitividade. Para facilitar a vida do empreendedor simplificamos processos e, hoje, as empresas podem ser abertas, alteradas ou extintas de forma 100% digital, por meio do aplicativo da Junta Comercial do estado, em 40 minutos – declarou o governador Cláudio Castro.

Em 2021, a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) registrou a abertura de 67.240 micros e pequenas empresas em território fluminense. E esse ano, de janeiro a setembro, já foram abertos 50.035 micros e pequenos novos negócios no estado. O segmento gerou mais de 50.400 postos de trabalho formal no setor de Serviços, seguido da Construção Civil, que criou 13,9 mil empregos, e da Indústria de Transformação, com 6,8 mil.

Foi motivada em dar continuidade ao trabalho dos pais, os produtores de leite Donizete Bastos, 57, e Célia Lopes, 55, que a veterinária Samara de Paula Lopes Gatto, 31, resolveu com o marido, o engenheiro civil Leonardo Gatto, 32, sair do Rio de Janeiro, onde moravam, para viver na roça. Em junho do ano passado eles partiram para a produção de queijos e formalizaram a atividade, no Sítio Alto do Paraíso, em Valença. Os produtos, derivados lácteos artesanais, livres de conservantes e aditivos, são distribuídos em supermercados e lojas da região. Esse ano, o Ateliê du Leite ganhou duas medalhas em eventos mundiais organizados pela Guilde dos Queijos do Brasil: ouro pelo iogurte natural desnatado e o bronze no Doce de leite.

– Abrir a microempresa foi a parte mais fácil do processo. Estamos muito felizes pela nossa escolha, que inicialmente foi motivada pela opção de levar uma vida mais simples, longe do estresse da Cidade. Nos envolvemos com o negócio e as premiações em tão pouco tempo indicam que fizemos a escolha certa. Estamos trabalhando para continuar crescendo – disse Samara.