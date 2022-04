Região pode ganhar primeiro Consórcio Internacional de tecnologia Verde das Américas

Matéria publicada em 19 de abril de 2022, 19:23 horas

Sul Fluminense – A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-26), realizada no final do ano passado, expôs grandes problemas enfrentados pelas nações no que diz respeito ao meio ambiente e a grave crise climática. A urgência em agir, promovendo ações e políticas públicas, ficou evidenciada no discurso de nações, instituições e organizações que debatem a ameaça a sobrevivência humana em escala global.

Segundo Júlio Ferreira, ex-vereador de Volta Redonda entre 1982 a 1989 e presidente da Brazil US Business Connect, que vive no Texas, é possível mudar a realidade da cidade, passando de “Cidade do Aço” para “Cidade da Tecnologia Verde”. “Há investidores americanos dispostos a trazer para o Brasil o que há de mais moderno, em referências mundiais de inovações, em tecnologia verde e Zero Carbono. Universidades americanas e empresas dos mais diversos segmentos já entenderam a necessidade de se investir no meio ambiente e estão dispostas a abrir para o diálogo sobre uma nova economia global sustentável. Sem dúvidas, o momento é agora, há vontade internacional e condições para concretizarmos esse projeto Green Tech para a cidade de Volta Redonda, a região sul do Estado e para todo o país”, explicou Júlio Ferreira .

Entre as vantagens citadas pelo ex-vereador, está a melhoria da infraestrutura da cidade, possibilitando ao cidadão melhorar a sua qualidade de vida. “São muitos os benefícios para Volta Redonda, que está no importante eixo Rio-São Paulo, portanto, é um município estratégico no Médio Vale do Paraíba Industrial. Posso citar que irá gerar mais empregos qualificados, desenvolvimento de uma parceria de cooperação científica internacional, aproximação do Brasil com os Estados Unidos em projetos estratégicos para o meio ambiente, a busca de soluções sustentáveis e eco-friendlys para os graves problemas de saneamento, resíduos sólidos e de preservação das águas do Rio Paraíba do Sul. Cito alguns apenas, mas são centenas de soluções para melhorar a qualidade de vida de todo o Brasil e do Sul do Estado do Rio de janeiro”, explicou Júlio.

Para que o projeto seja concretizado, Júlio Ferreira está em Volta Redonda para costurar alianças com entidades como CDL, Aciap, Firjan, sindicatos, governo municipal e estadual e empresas. “Vim pra Volta Redonda com a missão de fazer acontecer esse Green Tech Center , de convencer todos o quanto antes possível que o projeto trará vantagens políticas e estratégicas para todo o estado do Rio. Há uma boa sinalização dos investidores dos Estados Unidos em fazer desse Green Tech Center uma grande realidade entre as três Américas e, para tal, precisamos nos organizar, nos unirmos melhor, trazer o poder público com sua vontade política para preparar um super projeto internacional para nossa região. Acredito que todos já entenderam que há um novo paradigma global e não há outro caminho a seguir”, disse Julio Ferreira , que completou. “O Brasil precisa liderar o mundo na transição de uma economia suja para uma economia limpa e sustentável. A força da inteligência de nossas universidades e a capacidade de investimento do nosso setor privado podem conduzir essas mudanças se houver o mínimo de vontade política do Palácio da Guanabara e de Brasília. Existe luz no fim do túnel e ela passa pela formação de uma grande pacto nacional Green Tech por uma nova economia limpa, robusta e moderna”, finalizou Julio Ferreira.