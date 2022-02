Região terá Arco Viário entre cidades do Cluster Automotivo

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2022, 17:44 horas

Resende – A viabilização das obras do Arco Viário Sul Fluminense foi o principal tema da primeira reunião do grupo de trabalho criado pelo governo estadual para tratar da retomada dos investimentos no setor automotivo do Estado do Rio de Janeiro. O grupo foi criado após encontro intermediado pelo deputado estadual Noel de Carvalho (PSDB), em janeiro, entre o governador Cláudio Castro e membros do Cluster Automotivo do Sul Fluminense. A reunião foi nesta quinta-feira (10), com a participação do deputado, de representantes da Secretaria de estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, e do Cluster Automotivo.

— Foi uma reunião de trabalho muito produtiva. O secretário Vinicius Farah colocou toda a estrutura da secretaria à disposição para ouvir e tentar viabilizar as demandas das indústrias automotivas — afirmou Noel de Carvalho.

Segundo ele, uma nova reunião será agendada com representantes do Cluster, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), para debater a agilização do licenciamento das obras do Arco Viário.

O presidente do Cluster Automotivo, Itamar de Souza, explicou que as obras previstas no Arco Viário são extremamente importantes para acabar com a dependência das indústrias pela Via Dutra como principal estrada de ligação da região. “Hoje temos total dependência da Dutra, o que dificulta a ligação entre as empresas. Precisamos de vias alternativas. Quando ocorrem acidentes na Dutra as entregas de peças pelos fornecedores ficam comprometidas, assim como o acesso dos trabalhadores às empresas”, afirmou Itamar.

Para o secretário Vinicius Farah, a criação do grupo de trabalho foi feita em um momento oportuno para viabilizar as demandas do setor automotivo. “O Estado do Rio vive um momento único, com a união do Executivo e do Legislativo para buscar o desenvolvimento econômico e social”, afirmou Farah.

Além do secretário, participaram da reunião a subsecretária de Indústria, Comércio, Serviços e Ambiente de Negócios, Marina Esteves; e o subsecretário de Relações Institucionais, Joannes Bosco Silveira. Pelo Cluster Automotivo, além do presidente Itamar de Souza, participaram Fernando Florido e Jonathas Goulart.

Arco viário prevê novas vias e pontes

O principal objetivo do Arco Viário Sul Fluminense é oferecer vias alternativas à rodovia Presidente Dutra para circulação de veículos leves e pesados entre os polos industriais de Itatiaia, Resende e Porto Real. O projeto prevê a construção de novas pontes e vias de ligação entre os polos industriais, além de melhorias em ruas e estradas já existentes.

Uma das principais obras é a construção da ponte que ligará os polos de Resende e Porto Real (onde ficam as fábricas da Nissan, da Volkswagen Caminhões e Ônibus e da Stellantis). Além da ponte, o projeto prevê ainda a construção de uma via de contorno para a Nissan e melhorias, ampliação e duplicação do trecho de interligação com a Avenida Renato Monteiro. Também estão previstos o recapeamento e a duplicação de 11 km da estrada de acesso às fábricas da VW CO e das Stellantis., com construção de uma ciclovia paralela.