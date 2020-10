Regra que impede comícios, passeatas e eventos com aglomeração de pessoas é prorrogada até 20 de outubro

Matéria publicada em 7 de outubro de 2020, 16:07 horas

Decreto estadual usado na regulamentação das atividades de rua da campanha eleitoral na pandemia foi publicado em edição extra nesta terça-feira, dia 06

Estado do Rio– A campanha eleitoral no Rio de Janeiro segue sem permissão à realização de comícios, passeatas e atividades com aglomeração de pessoas até 20 de outubro. Renovado pelo Governo do Estado, o decreto 47.287/2020 foi publicado na edição extra do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro desta terça-feira, dia 06. A suspensão temporária dessas atividades está explícita no inciso I do artigo 5º do decreto estadual.