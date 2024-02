Relação das reservas conhecidas de urânio é registrada em livro

O deputado Júlio Lopes (PP), recebeu do geólogo e engenheiro nuclear Hosé Mauro, um livro que que trás a relação de todas as reservas conhecidas, cubadas e verificadas de urânio no Brasil. Segundo o parlamentar, é de enorme importância para o setor nuclear, já que ele apresenta com detalhes todos os mapas geológicos de maneira organizada e os minerais que fazem parte dessas reservas.

– O Brasil domina hoje toda a tecnologia de enriquecimento de urânio em todas as suas etapas e está entre os 10 países do mundo capazes de fazer isso. As informações contidas no livro dão conta de que possuímos hoje cerca de 309 mil toneladas de urânio verificadas, isso representa uns U$ 61,8 bilhões de dólares; o que financiaria todo o projeto nuclear brasileiro. Desde criança o mundo procura o mapa do tesouro, e o urânio é o tesouro que nosso país possui, fazendo com que o Brasil possa se tornar o maior fornecedor de urânio e combustível nuclear do mundo – afirmou.

Júlio lembra ainda que essa é a percepção que o mundo tem atualmente; prova disso é que tanto a França como os Estados Unidos têm interagido com o país para novas missões para que, através da Indústria Nuclear Brasileira (INB), se tornarem nossos grande parceiros.

– Não tenho dúvida que 2024 será um ano cujo resultado será muito produtivo na área nuclear, e com certeza será o início do término das obras de Angra III – disse entusiasmado.