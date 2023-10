Relatório final do Grupo da Digitalização e Desburocratização da Câmara dos Deputados será votado amanhã

País – O Grupo de Trabalho da Digitalização e Desburocratização da Câmara dos Deputados, que tem por objetivo defender a digitalização para o monitoramento tributário de setores da economia, vota nesta terça-feira (10), às 12h30, no plenário n°7, o texto final de seu relator, deputado Júlio Lopes (PP). Segundo o parlamentar, o objetivo é o de apresentar soluções para tentar simplificar a vida dos cidadãos.

– Nossa finalidade com a instalação desse grupo de trabalho, é a de propor novas alternativas digitais que irão facilitar a vida de todos. No início atuamos em conjunto com o então Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, e depois seguimos para as áreas que o nosso plano de trabalho propunha”, explicou.

Júlio disse ainda que durante meses de debates com profissionais da área de tecnologia do setor público e privado, o GT da desburocratização também discutiu temas como desenvolvimento social, saúde pública, educação, saneamento, administração pública e governança, que contribuíram para a elaboração do relatório final.

O Grupo de Trabalho de Digitalização e Desburocratização, nasceu de uma iniciativa do próprio deputado, e foi instalado na Câmara em 15 de março. Ele é formado por 13 parlamentares e tem com presidente o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP).