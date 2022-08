Renan Cury caminha em busca de votos

Matéria publicada em 19 de agosto de 2022, 19:59 horas

Volta Redonda – O vereador de Volta Redonda Renan Cury (SD), que concorre pela primeira vez a deputado estadual, aposta no trabalho para convencer as pessoas que é um bom nome para representar o Sul Fluminense na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro).

Na terça (16) e quarta-feira (17), o candidato esteve circulando por Volta Redonda e conversando com apoiadores. Na quinta-feira (18) esteve andando pelo bairro Retiro e fazendo uma carreata no Retiro. Nesta sexta-feira (19) Renan fez outra carreata, passando pelo Aterrado, Vila Santa Cecília e Sessenta.

Com o slogan de campanha: #TrabalhooTempoTodo, Renan está otimista: “A receptividade da população, que vê nosso trabalho diariamente, tem sido maravilhosa. Estou muito feliz com o início dessa caminhada”, disse.

Renan Cury foi o vereador mais votado de Volta Redonda em sua primeira candidatura. Não foi um político ausente e esteve presente nas ruas durante esses 1 ano e 8 meses de mandato.

“Não adianta aparecer só em época de eleição. Meu WhatsApp pessoal é público. Falo com todo mundo. Dá trabalho mas estou sempre ao lado de quem me colocou lá”, finalizou o candidato.