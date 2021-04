Matéria publicada em 7 de abril de 2021, 12:03 horas

Parlamentar afirma que atividades físicas são imprescindíveis para aumentar imunidade

Volta Redonda – O vereador Renan Cury defendeu a importância da educação física, durante a pandemia da Covid-19. Ao falar sobre o tempo em que as academias ficaram fechadas – no ano passado, por cinco meses – o parlamentar considerou como, “suicídio”, uma nova interrupção dos atendimentos prestados pelo setor. O receio do parlamentar se deve a uma possível onde de demissões afetando profissionais da área.

“Apenas algumas academias que tinham um pouco mais de estrutura conseguiram resistir durante a paralisação do ano passado. Para a grande maioria, um novo fechamento seria um desastre total”, pontuou.

O vereador ressaltou ainda que, os profissionais do setor tem um papel fundamental na recuperação de pacientes com diversas doenças, como obesidade, osteoporose e hipertensão, sem contar as enfermidades cardíacas. “Isso são algumas, mas existem diversas outras, como a própria ansiedade, diabetes e distúrbios do sono”, disse, acrescentando que o setor é mais que essencial para a recuperação de pessoas que tiveram movimentos afetados pela própria Covid-19. O parlamentar afirma, inclusive, que já discutiu o assunto com o prefeito Antônio Francisco Neto.

Ministro da Cidadania

O ministro da Cidadania, João Roma, a exemplo do vereador de Volta Redonda, também saiu em defesa das atividades físicas para a saúde e o desenvolvimento do sistema imunológico do indivíduo.Respondendo a uma pergunta da deputada Flávia Morais (PDT-GO) sobre a situação das academias de ginástica, que vêm fechando as portas por não conseguirem se manter no cenário de pandemia, João Roma afirmou que há algumas perspectivas.

“Nós temos expectativa de um pacote do Ministério da Economia, assim como no ano passado ocorreu, para dar um certo alívio econômico, tanto na questão da flexibilização do emprego quanto em novos financiamentos, linhas de crédito para algumas atividades específicas.”

Ailton Mendes, presidente da Associação Brasileira de Academias, cobrou uma lei clara que trate da essencialidade das academias. Segundo ele, são mais de 30 mil academias no país, e mais de 700 mil profissionais — entre educadores e parte administrativa. Mendes citou dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) que colocam o Brasil como o quinto país mais sedentário do mundo, o que ele considerou uma segunda pandemia, já que a atividade física pode combater doenças não transmissíveis como pressão alta e diabetes — que, além de tudo, também agravam o quadro da própria Covid.

Segundo Ailton Mendes, quando se determina o fechamento de academias e se coloca meio milhão de profissionais de braços cruzados, se retira um exército de pessoas que poderiam estar auxiliando no enfrentamento da pandemia. “Nós somos o único país do mundo que tem um profissional da saúde que ensina atividade física, que é o profissional da educação física. A atividade física sofreu uma visão equivocada de que era só lazer, entretenimento, mas não, ela é um pólo gerador de saúde, ela gera vida, ela salva vida”, concluiu.