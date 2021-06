Renan Cury insere emendas pra saúde ao orçamento de 2022

Matéria publicada em 17 de junho de 2021, 12:58 horas

Volta Redonda – A Câmara Municipal de Volta Redonda aprovou na última terça-feira, dia (15), a mensagem da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2022. O vereador Renan Cury (Solidariedade), apresentou e aprovou 100% de emendas pra saúde do município.

“Estamos em um momento muito difícil e a saúde é prioridade total. Com a ampliação de leitos no Hospital do Retiro e o aumento no fluxo de pacientes, direcionei a aquisição de ambulância pra atender a unidade, assim como um carro pra saúde”, comentou Renan.

“Também buscamos a aquisição de um retinógrafo com angiofluresceinografia. Esse exame tem sido feito fora do município e auxilia na identificação e no diagnóstico de lesões ou anomalias na retina, sendo indicado para pacientes com retinopatia diabética, oclusões vasculares retinianas, alterações na retina por hipertensão arterial, alterações da mácula, tumores oculares e trombose”, finalizou o vereador.

LDO

A LDO é um dos documentos que compõem o planejamento e a gestão do orçamento público. Juntamente com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e com o Plano Plurianual (PPA), está prevista na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município.

É a LDO que ajuda a definir o que o Município vai receber de recursos, de onde, e em quais áreas é mais importante investir no ano seguinte. A partir dela, é desenvolvida a Lei Orçamentária Anual, que deve ser entregue ao Legislativo pela Prefeitura.

Saúde

Renan Cury tem acompanhado de perto as melhorias e os problemas na saúde de Volta Redonda. De acordo com o parlamentar, o maior problema no momento continua sendo a falta de médicos, que deve ser solucionada.

O vereador, que tem acompanhado a vacinação contra Covid-19 e cobrado agilidade desde o início da campanha nacional, lembra das dificuldades encontradas no início do ano, com os salários dos funcionários atrasados. “No mês de janeiro, estive junto ao prefeito Neto (DEM) e ao Deputado Federal Dr. Luizinho (PP), conversando com o governador Cláudio Castro (PL) sobre a situação delicada do município. Saímos da reunião com R$ 50 milhões pra saúde, que possibilitaram quitar os salários dos funcionários e fazer o pagamento em dia. O Dr. Luizinho foi fundamental nessa conversa e agradeço ao governador pelo carinho com que tem tratado Volta Redonda”, falou Renan.