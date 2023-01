Renan Márcio é o novo presidente da Câmara de Porto Real - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de janeiro de 2023, 14:47 horas

Porto Real – O vereador Renan Márcio tomou posse neste domingo (1º), em cerimônia realizada às 8 horas da manhã, como presidente da Câmara Municipal de Porto Real para o biênio 2023 e 2024.

Renan foi eleito por unanimidade para o cargo em votação que aconteceu no dia 24 de maio de 2021.

Em entrevista ao DIÁRIO DO VALE, dois dias antes da posse, Renan falou sobre suas expectativas:

“É muito gratificante, para mim, assumir o cargo de presidente, sendo o segundo vereador mais jovem desta Casa. Certamente vou precisar da ajuda de todos para construirmos um trabalho onde o povo esteja realmente no centro das atenções. Como falei no dia em que fui eleito, sozinho a gente não chega a lugar algum, por isso, conto com a sabedoria de todos os nobres vereadores para fazer ainda mais por essa população que tanto precisa da gente. Que Deus nos ilumine para sempre tomarmos as decisões corretas e que beneficiem a todos”, declarou o presidente.

Entre as autoridades que participaram da posse de Renan, esteve o presidente da Câmara Municipal de Barra Mansa, Paulo Sandro. Renan retribuiu, seguindo para a cerimônia de posse de Paulo Sandro após o evento em Porto Real.