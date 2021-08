Matéria publicada em 3 de agosto de 2021, 17:20 horas

Barra Mansa – Na manhã desta terça-feira (03), os secretários municipais de Meio Ambiente, Vinícius Azevedo, de Finanças, Leonardo Ramos, e de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello, receberam a subsecretária de Concessões e Parcerias do Estado (SUBCPAR), Juliana Carlon de Vasconcelos, e sua equipe, juntamente com representantes do BNDES e do consórcio Dynatest Systra, para discutir sobre a proposta de concessão da RJ-155, Rodovia Saturnino Braga, via que liga o Sul Fluminense e a Costa Verde.

A proposta faz parte do projeto do Governo do Estado, com participação do BNDES, para concessão de algumas rodovias do Rio de Janeiro. A visita teve como objetivo colher informações, tirar dúvidas, ouvir as pretensões do município e apresentar o estudo para a RJ-155. Durante o encontro, a prefeitura apresentou demandas para a RJ-157, via que liga Barra Mansa ao município paulista de Bananal e que sofre com o grande fluxo de veículos pesados.

O secretário de Meio Ambiente, Vinícius Azevedo, destacou a importância de ações em parceria com o Estado. “Nosso objetivo é trabalhar de mãos dadas com o Governo do Estado para que a nossa região avance. Barra Mansa vive seu melhor momento devido a boa relação entre o prefeito Rodrigo Drable e o governador Cláudio Castro. Mesmo com a boa conservação da RJ-155, recebemos a SUBCPAR para ouvir as propostas e buscar a melhor solução para a nossa região”.

A subsecretária de Concessões e Parcerias do Estado, Juliana Carlon de Vasconcelos, falou sobre o projeto. “O objetivo da nossa visita é ouvir a Prefeitura de Barra Mansa, saber as suas necessidades, apresentar o nosso projeto de concessões e fazer uma sinergia entre estado e município. Com o projeto, conseguimos melhorar o fluxo de veículos e a infraestrutura da rodovia”.