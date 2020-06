Representantes da prefeitura entregam Plano da Infância e Adolescência a Neném

Matéria publicada em 25 de junho de 2020, 17:31 horas

Volta Redonda – O presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Nilton Alves de Faria, o Neném, recebeu na tarde desta quinta (25), na Sala da Presidência, representantes da Prefeitura, que trouxeram a mensagem com o projeto de lei que visa aprovar o Plano Municipal para a Infância e Adolescência do Município. O documento foi protocolado e será encaminhando para discussão e votação dessa Casa,

O plano tem por finalidade traçar o planejamento da Política Pública da Criança e do Adolescente do município, de forma descentralizada que vise à promoção, a proteção e a defesa dos direitos das crianças e adolescentes, contendo princípios, diretrizes e eixos, que deverão direcionar a implementação dessas políticas de atendimento a esse público, valendo dez anos- 2020 a 2029.

Neném disse que vai acelerar o processo de votação por conhecer as necessidades e carências desse tema e adicionou que as políticas para cuidar desse assunto não podem continuar sem eixos, devem ser legalizadas com seus direitos e deveres dentro de um planejamento específico Ele garantiu que faz questão de participar, no que for pertinente a sua posição como Presidente do Legislativo, de tudo que for pra melhorar a qualidade de vida do cidadão de Volta Redonda, além de aplaudir as iniciativas e os sonhos realizados .