Representantes dos municípios do Médio Paraíba discutem saúde regional em BM

Reunião contou com representantes de 12 cidades da região

by Mayra Gomes

Foto: Gabriel Borges

Barra Mansa – O município sediou, na manhã desta quarta-feira (20), a 7ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional do Médio Paraíba (CIR/MP). O encontro, realizado no auditório do Parque de Saudade, reuniu secretários municipais de Saúde e representantes dos 12 municípios da região: Barra Mansa, Barra do Piraí, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda, além de técnicos da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.

A reunião, que acontece mensalmente, tem o objetivo de alinhar ações e decisões integradas para o desenvolvimento da saúde pública regional. A programação incluiu apresentação do cenário epidemiológico atual, com dados sobre Covid, Febre Amarela, Sarampo e Arboviroses, além de informes sobre a Atenção Primária, destacando atualizações de portarias, deliberações e acompanhamento de financiamentos.

Na abertura, o secretário de Saúde de Barra Mansa, Dr. Sérgio Gomes, ressaltou o papel estratégico da CIR para o fortalecimento da saúde pública.
“Esses encontros são fundamentais para construirmos uma saúde mais eficiente e humanizada em toda a região. Aqui discutimos pactuações, informes e definimos ações integradas que refletem diretamente na qualidade do serviço prestado à população”, afirmou Sérgio.

As deliberações da CIR/MP são resultado de discussões prévias da Câmara Técnica, formada por profissionais dos municípios e representantes da Secretaria Estadual de Saúde. As definições da CIR orientam políticas públicas e contribuem para a organização e qualificação dos serviços de saúde no Médio Paraíba.

 

 

