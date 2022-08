Republicanos confirma candidatura de PC Alves a deputado federal

Matéria publicada em 1 de agosto de 2022, 20:09 horas

Paulo Cesar diz que pretende representar o Sul Fluminense na Câmara Federal depois de ocupar cargos públicos em todo estado.

Barra Mansa – O Republicanos confirmou o nome de Paulo Cesar, o “PC”, como candidato a deputado federal do partido para as eleições desse ano. A confirmação aconteceu durante a convenção realizada na tarde de domingo (31), no Clube Municipal da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro.

– Sou muito grato e feliz de poder ter o meu nome confirmado pelo Republicanos como candidato a deputado federal. Um dia de confirmações, além da certeza de que estamos à disposição do Sul Fluminense e de todo estado do Rio. É preciso muito trabalho para chegarmos ao futuro que desejamos. Nossa região precisa de mais representantes e desejo que nesse ano seja diferente. Agora me coloco para trabalhar por isso e para o desenvolvimento do nosso estado – ressaltou PC.

Paulo Cesar é advogado, gestor e administrador público. Atuou como secretário municipal em Barra Mansa, consultor jurídico de câmaras de vereadores e assessor da secretaria de Governo do Estado do Rio de Janeiro. Serviu como paraquedista do Exército por seis anos, na capital.

– Nossa região precisa de um representante ativo que seja nossa voz em Brasília. Alguém que esteja perto da população e não se esqueça de suas origens. Além disso, que seja um despachante em prol da nossa gente. Seja trazendo recursos ou lutando para melhoria da qualidade de vida, segurança, educação, saúde e tudo que o povo nos últimos anos. Sou casado, pai de três filhas e sei que a família deve ser defendida e guardada todos os dias– frisou Paulo Cesar.

PC ainda revelou que tem rodado a região e todo estado do Rio. Seja para conhecer os problemas ou apontar soluções para cada cidade. Parcerias, como a feita com os candidatos a deputado estaduais, segundo o PC são fundamentais.

– Temos que ter candidatos que se preocupem com a nossa região e estado como um todo. Muito importante unir nomes nas duas esferas legislativas. Fica mais fácil trazer recursos para investir na qualidade de vida, educação, saúde e cuidar das pessoas. Precisamos da Alerj e do Congresso Nacional juntos. Gente do povo para pensar, agir e defender a população – finalizou PC.