Republicanos oficializa pré-candidatura de Mario Esteves à reeleição em Barra do Piraí

Matéria publicada em 12 de setembro de 2020, 13:50 horas

Barra do Piraí– O Republicanos oficializou a pré-candidatura de Mario Esteves à reeleição para prefeito de Barra do Piraí. O evento, que ocorreu na última quinta-feira, dia 10, contou com a participação das nove siglas que compõem a chapa denominada “Barra no Caminho Certo”, que inclui, além do Republicanos, o PL, PSD, PSDB, PSC, PSL, Democratas, PTB e MDB.

Durante o evento, representantes do Republicanos, bem como os das demais siglas, também oficializaram o médico João Antônio Camerano Neto (PSC) para o cargo de vice-prefeito. Para João Camerano, “manter Barra do Piraí no rumo certo” é o maior desafio.

– Conhecemos a realidade de Barra do Piraí, e vimos que podemos avançar ainda mais. Nossa cidade voltou a crescer e tem tudo para continuar sendo exemplo para o Sul Fluminense. Mario Esteves ratificou o seu compromisso, mostrando que um governo técnico ajudaria nesse processo de recuperação barrense – disse.

Presente ao evento, o deputado Federal, Jorge Brás (Republicanos), frisou que, para o bem de Barra do Piraí, Mario Esteves precisa ser reeleito.

– Estamos em Brasília e sabemos da importância quando um prefeito sai de sua cidade e busca pelas verbas, como faz Mario Esteves. E ele revolucionou o município, com sua gestão eficiente, que deu crédito a ele e à região. E o fez por sua população, a quem ele admira e respeita – pontuou

O deputado Federal, Luiz Antônio (PL), ressaltou a importância de estar presente no município de Barra do Piraí durante esses dois anos de mandato, e relembra o “crescimento do município barrense, que eleva todo o Centro Sul Fluminense”, em especial Valença, sua cidade natal.

– Alguns prefeitos da região têm sido importantes para a região. E Mario Esteves merece continuar, com todos os seus méritos. A política passa por um descrédito grande, e, quando há um salão lotado como este, mostra a sua liderança – salientou.

Mario Esteves reconheceu que não estaria esperando tantas lideranças importantes na convenção, sobretudo por conta do distanciamento social. Ressaltou que fará uma campanha como foi a sua gestão, de “mãos limpas e transparente, sem macular a imagem de nenhum opositor”. Lembrou da importância do investimento “pesado para ocupar as 11 cadeiras da próxima legislatura”, graças, segundo ele, à organização da coligação.

– Guardo Barra do Piraí em meu coração, pois escolhi aqui para viver. Ser prefeito de um município humilde, economicamente, é um desafio; ainda mais quando se trata de uma cidade que não possuía eficiência em seus setores. Temos desafios ainda esta por vir, como a questão da água. Estamos envolvidos neste processo, e não vamos desistir desse ponto, principalmente porque, no primeiro dia do nosso governo, decretamos a falência no sistema de abastecimento de água. Não fossem os atrasos feitos pela oposição, esse cenário já estaria resolvido. Peguei uma prefeitura toda sucateada, porém, acredito que vou deixá-la melhor que a encontrei – disse.

Para as vagas proporcionais, que são os que concorrem à vereança, estarão no páreo 68 candidatos entre os partidos da coligação.