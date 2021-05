Matéria publicada em 19 de maio de 2021, 18:20 horas

Resende – O secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Bruno Kazuhiro, e o prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, assinaram na terça-feira, dia 18, um termo de cooperação técnica para a construção de 400 unidades habitacionais no município destinadas à população de baixa renda. Desse total, 174 já contam com terreno disponível e projeto pronto. Outras 226 aguardam disponibilidade de local indicado pela prefeitura. A construção faz parte do projeto Viver Melhor, que tem por meta a redução do déficit habitacional dos municípios por meio de várias frentes e uso de recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (Fehis).

– O Viver Melhor atende uma determinação do governador Cláudio Castro de promover ações que beneficiem a população fluminense, principalmente os menos favorecidos – explica Bruno Kazuhiro.

Além da construção de unidades habitacionais, o Viver Melhor contempla a reforma de conjuntos construídos pelo Estado, a entrega da escritura definitiva a moradores que já receberam casas e apartamentos de programas do governo estadual, além de urbanizações. No caso de novas construções, o município indica o terreno e providencia o trâmite burocrático local. Já o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras e Infraestrutura (Seinfra), licita e executa a obra.

Outras cidades beneficiadas

Além de Resende, outras cidades do estado do Rio já assinaram termos de cooperação com a Seinfra para receberem melhorias do programa Viver Melhor. Entre as obras em andamento está a revitalização da Praça Figueirão, em Muriqui, distrito de Mangaratiba. O investimento é de R$ 823.041,38, e o prazo de entrega da primeira fase, em setembro de 2021. Em Paraíba do Sul estão sendo executadas obras de revitalização das praças Brejal, Bela Vista e Curupati com investimento de R$ 1.415.000. As intervenções estão previstas para serem entregues ainda este ano.

Também foram assinados termos de cooperação com os municípios de Engenheiro Paulo de Frontin, para a revitalização de três pontos de lazer na cidade. Também no Sul Fluminense, Pinheiral será beneficiada com uma área de lazer no bairro Cruzeiro II. No Norte Fluminense foram firmadas parcerias com Aperibé para intervenções de urbanização no município como revitalização de área de lazer, drenagem de águas, calçamento em pavimentação. Outra cidade beneficiada foi Carmo, que irá reurbanizar uma área de lazer. Ainda esta semana será a vez de a cidade de Rio das Flores assinar um termo de cooperação técnica para a urbanização de quatro praças e uma ciclovia.