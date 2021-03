Resende define o que funciona no feriado de dez dias

Matéria publicada em 25 de março de 2021, 18:32 horas

Resende – O Governo do Estado do Rio de Janeiro determinou feriado prolongado do dia 26 de março a 2 de abril de 2021, visando conter o avanço do novo coronavírus (Covid-19). Desta forma, foram antecipados os feriados dos dias 21 e 23 de abril para os dias 29 e 30 de março e instituídos como feriados os dias 26 e 31 de março e 01 de abril de 2021, em virtude da pandemia. Vale lembrar que dia 2 de abril é feriado nacional da Sexta-Feira Santa (Páscoa).

Com o feriado prolongado, o expediente nas repartições públicas em Resende terá serviços essenciais funcionando normalmente ou em regime de plantão, como nos casos do atendimento emergencial na área da saúde e do recolhimento de lixo, além da Defesa Civil.

Saúde

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os atendimentos prestados à população no Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori e no Hospital da Criança Albert Sabin seguem normalmente todos os dias. Além disso, também haverá atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada na Grande Alegria, e no Pronto Atendimento do Paraíso. Todas estas unidades funcionam 24 horas.

Durante este feriadão, a população poderá contar ainda com os serviços de remoção de pacientes prestados pela Central de Ambulâncias, que pode ser acionada por meio do telefone 3381-4493. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) segue atuando pelo telefone 192.

As Unidades de Saúde da Família (USFs) e as policlínicas do município manterão suas atividades nos dias 26, 29, 30 e 31 de março. Todas as consultas e os procedimentos agendados serão realizados.

Hemonúcleo

O Núcleo de Hemoterapia de Resende (NHR), que funciona ao lado do Hospital de Emergência, no bairro Jardim Jalisco, estará aberto todos os dias do feriadão, entre 7h e 17h (com horário de almoço das 12h às 13h), exceto no dia 2 de abril. O período de doação de sangue acontece das 8h às 11h, lembrando que o procedimento deve ser agendado pelo telefone (24) 3381 4834.

Defesa Civil

A Defesa Civil do Município estará de plantão 24 horas todos os dias, visando atender possíveis casos de emergência e calamidades públicas, tais como: alagamentos provocados por fortes chuvas e desmoronamentos, entre outros desastres naturais. O telefone gratuito disponível é 199.

Recolhimento de Lixo Doméstico

Outro serviço essencial que não sofrerá interrupções durante o feriado será o recolhimento de lixo doméstico, que permanecerá com o calendário de coleta inalterado, com os mesmos dias e horários.

Abastecimento de Água

Os casos de falta d’água ou problemas na rede de esgoto deverão ser comunicados à concessionária Águas das Agulhas Negras pelo telefone 0800 762 0422, cuja ligação é gratuita.

Já a Sanear (Agência de Saneamento do Município de Resende), que é a agência reguladora e fiscalizadora dos serviços de saneamento básico, funcionará todos os dias, com exceção de 1º e 2 de abril.

Assistência Social

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos continuará com os serviços de alta complexidade em pleno funcionamento, que são os abrigos para crianças e adolescentes, além da Casa de Abrigo Noturno, que atende a população de rua. O Niam (Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher) estará em regime de sobreaviso neste feriado prolongado, com o telefone (24) 3360 9824, agora também no WhatsApp. É importante ressaltar que a secretaria também atua no Plantão Social, mecanismo acionado por hospitais e órgãos de segurança pública em casos de necessidade.

Amar

A Agência do Meio Ambiente do Município de Resende (Amar) atuará em regime de plantão para as situações emergenciais em trabalho conjunto com a Defesa Civil. Os trabalhos de vistoria para processos de corte e poda também vão prosseguir. O Setor de Resíduos Sólidos funcionará em sistema de revezamento. A Amar ainda dará continuidade ao serviço de análise de processos em home office. É importante reforçar que não terá atendimento presencial nem por telefone.

Sine Resende

No feriadão, o Sine (Sistema Nacional de Emprego) Resende terá atendimento presencial nos dias 26, 29, e 31, das 8h às 12h, na Rua Gulhot Rodrigues, 257, no bairro Campos Elíseos. Nas demais datas, a unidade ficará fechada, retornando às atividades normais no próximo dia 5 de abril. As vagas disponíveis poderão ser acessadas por meio do site da Prefeitura de Resende (resende.rj.gov.br/sine-resende).