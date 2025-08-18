Resende investe em pós-graduação para profissionais e fortalece saúde pública

Resende – A Secretaria Municipal de Saúde de Resende, deu início no último sábado (16), em parceria com o Centro Universitário de Valença (UniFAA), a um programa de pós-graduação em Estratégia da Saúde da Família com ênfase em Saúde Coletiva.

O curso vai contemplar 30 profissionais da Atenção Primária à Saúde do município com bolsas de estudo integrais, incluindo médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros trabalhadores da rede. A formação, com duração de 18 meses, será oferecida em modelo híbrido, com atividades presenciais e online.

A iniciativa, defendida pelo secretário de Saúde, dr. Ricardo Graciosa, é considerada estratégica para valorizar a Atenção Primária como política de Estado.

“Esse investimento na formação dos nossos profissionais é um passo fundamental para garantir qualidade no atendimento à população e consolidar a Atenção Primária como porta de entrada eficiente e resolutiva no sistema de saúde”, afirmou.

Nos primeiros 14 meses, os participantes terão encontros de formação. Já na etapa final, desenvolverão artigos científicos que serão apresentados em congresso, consolidando os aprendizados em práticas de gestão e organização da Saúde da Família.

A ação é parte da estratégia municipal de fortalecer a rede básica de saúde e ampliar a capacidade de resposta dos serviços no atendimento à população.