Matéria publicada em 26 de julho de 2021, 18:24 horas

Etapas da campanha ocorrem nas unidades de saúde e pelo sistema drive-thru, a partir desta terça-feira, dia 27

Resende – A Prefeitura de Resende anunciou um novo cronograma de imunização contra a Covid-19. O procedimento terá início nesta terça-feira, dia 27 de julho, e seguirá até sexta-feira, dia 30de julho, nas unidades de saúde e pelo sistema drive-thru. Em regra, quem possui cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF) será vacinado nos postos de saúde, sem necessidade de agendamento prévio. Já as pessoas que estão fora da área de cobertura da ESF deverão comparecer à Área de Exposições, na data e hora marcadas, a partir da confirmação do cadastro por ligação telefônica feito no site institucional da Prefeitura (www.resende.rj.gov.br).

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, destacou que o município já alcançou 70% da população vacinável na sexta-feira, dia 23. Ele reforçouque a Prefeitura segue as recomendaçõesdo Ministério da Saúde para a aplicação das doses das vacinas anticovid.

—Na última sexta-feira, dia 23, Resende atingiu 70% das pessoas imunizadas do público-alvo da campanha contra o novo coronavírus. O Plano Municipal de Vacinação continua e, até esta sexta, dia 23, 98.140 já haviam sido aplicadas em Resende, sendo 71.921 correspondentes à primeira dose e dose única. A partir da chegada de novas doses e da organização do calendário semanal, seguimos com a vacinação de forma rápida e responsável, visando proteger os nossos moradores deste vírus com alto índice de mortalidade no mundo. Nos próximos dias, vários grupos vão recebera segunda dose contra a Covid-19, etapa fundamental para garantir a eficácia completa nesta campanha. Portanto, quem já tomou a primeira dose da vacina anticovid deve ficar atento para não perder a data da segunda aplicação, registrada no cartão de vacinação. É muito importante sabe rque, mesmo após a vacinação, todos devem continuar respeitando os protocolos de segurança sanitária, tais como: uso de máscaras de proteção; higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%; e distanciamento social adequado – explica.

Cronograma

Nesta terça-feira, dia 27 de julho, das 8h ao meio-dia, a população geral acima de 33 anos será vacinada com a primeira dose contra a Covid-19 nos postos de saúde. Este público, que reside dentro da área de cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF), deverá comparecer à sua unidade de referência, munido de documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS (se tiver).

Na quarta-feira, dia 28 de julho, entre 8h e meio-dia, os homens e as mulheres com mais de 58 anos de idade receberão a segunda dose da vacina AstraZeneca/Oxfordnas unidades de saúde. Estas pessoas, que são cobertas pela ESF, foram imunizadas no dia 5 de maio. No mesmo dia, das 8h ao meio-dia, também haverá a aplicação da segunda dose da Coronavac para a população geralde 41 e 42 anos, vacinada no dia 7 de julho nas seguintes unidades: na Unidade de Saúde da Família (USF) Cabral/Alambari; USF Engenheiro Passos; USF Fazenda da Barra I; USF Itapuca; e USF Centro. Estes dois grupos deverão levar identidade com foto, CPF, comprovante de residência, cartão de vacinação adquirido na primeira dose e cartão do SUS (quem tiver).

Ainda no dia 28 de julho, quarta-feira, a partir das 8h30, os profissionais da Educação entre 40 e 49 anos de idade vão receber a segunda dose da AstraZeneca/Oxford pelo sistema drive-thru na Área de Exposições. Este público, da Educação Infantil ao Ensino Superior, inclui desde os auxiliares de serviços gerais até os diretores das unidades de ensino. Todos deverão apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e cartão de vacinação adquirido na primeira dose. O cartão do SUS é solicitado nos postos de saúde.

Na sexta-feira, dia 30, entre 8h e meio-dia, pessoas acima de 56 anos com comorbidade ou deficiência permanente receberão a segunda dose da AstraZeneca. Estas pessoas, que são cobertas pela ESF, foram imunizadas no dia 7 de maio. No mesmo dia, das 8h ao meio-dia, ainda haverá a aplicação da segunda dose da Coronavac para a população gerala partir de 40 anos, vacinada no dia 9de julho nas seguintes unidades: na Unidade de Saúde da Família (USF) Cabral/Alambari; USF Engenheiro Passos; USF Fazenda da Barra I; USF Itapuca; e USF Centro. Estes dois grupos deverão levar identidade com foto, CPF, comprovante de residência, cartão de vacinação adquirido na primeira dose e cartão do SUS (quem tiver).

Ainda no dia 30 de julho, sexta-feira, a partir das 8h30, é a vez dos profissionais da Educação de 18 a 39 anos receberem a segunda dose da Astrazeneca no drive-thru na Área de Exposições.

O secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, relembrou como está funcionando a campanha em Resende. “Vale frisar que o cadastro no site institucional da Prefeitura de Resende continua aberto para a população geral a partir de 30anos, que reside fora da área de cobertura da ESF. A resposta do cadastro com o agendamento para a imunização contra a Covid-19 deve ser aguardada, lembrando que a confirmação não ocorre de imediato em razão da relação de pessoas com a faixa etária existente e o número de doses da vacina disponibilizadas, gradualmente, pelo governo federal. As pessoas com menos de 30anos de idade devem aguardar a abertura do cadastro para a faixa etária correspondente. Em regra, os moradores, que possuem cobertura da Estratégia Saúde da Família, não precisam se cadastrar. Este público deve esperar a divulgação da sua faixa etária para se dirigir ao posto de saúde”, frisa.