Resende tem aulas em regime híbrido defendido pelo governo estadual

Matéria publicada em 3 de maio de 2021, 17:31 horas

Resende – A prefeitura de Resende deu início às aulas em sistema híbrido no dia 8 de fevereiro. Neste modelo, as escolas não recebem a carga total de alunos, possibilitando a manutenção de distanciamento social e todos os demais cuidados importantes neste período. Para a secretária municipal de Educação, Rosa Frech, a postura é fundamental para o desenvolvimento dos alunos, desde que tudo seja feito com todo rigor e segurança. Uma nota divulgada recentemente pelo governo estadual deu suporte à medida.

– A volta às aulas presenciais no sistema híbrido foi uma decisão acertada, pensando no melhor para o desenvolvimento de milhares de crianças e adolescentes que são o futuro do município e do país. Com o tempo, os danos emocionais e no desenvolvimento socioeducativo são cada vez maiores e a gestão municipal entendeu que seria possível alcançar um meio termo através do ensino híbrido. Tudo foi preparado com muito cuidado e atenção. A emissão da nota técnica pelo Governo do Estado é um bom indicativo de que o município está no caminho certo – disse a secretária.

O Governo do Estado do Rio de Janeiro divulgou, recentemente, uma nota técnica com observações e recomendações sobre as decisões a serem tomadas neste período da pandemia. Um dos pontos abordados foi o retorno dos alunos à rotina de aulas presenciais. De acordo com a nota, este retorno deve ser tratado como prioridade, tendo em vista a instabilidade emocional de crianças e adolescentes.

Ainda de acordo com o parecer, o recomendado é que os municípios mantenham o máximo de segurança possível, com medidas de segurança como o distanciamento social. O governo considera que a recomendação vale para municípios enquadrados até o nível de risco vermelho(alto).

Imunização

Aumentando ainda mais a segurança das atividades, a Prefeitura de Resende iniciou a imunização de profissionais da educação contra a Covid-19. A lista de profissionais vacinados, inicialmente dos 50 aos 60 anos, contempla funcionários das instituições de ensino, incluindo professores, orientadores, diretores, coordenadores, técnicos, assistentes administrativos, cozinheiros, auxiliares de serviços gerais, porteiros como também outros profissionais do apoio escolar que exerçam suas funções em unidades de todos os níveis e modalidades.

A Prefeitura de Resende continua agindo para atingir o meio termo e proteger a qualidade do ensino, bem como a saúde física e emocional dos envolvidos na educação.