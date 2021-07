Resende voltará integralmente com aulas presenciais em agosto

Matéria publicada em 14 de julho de 2021, 17:10 horas

Retorno contará com medidas de segurança e adaptações nas unidades de educação

Resende – A Prefeitura retomará o sistema de aulas presenciais com contingente de 100% dos alunos em sala de aula. A mudança, que ainda terá adaptações com medidas de segurança, acompanhará a avaliação de risco da Covid-19, que varia de acordo com os dados epidemiológicos do município. O novo modelo entrará em vigor em agosto, com o retorno das férias escolares.

Entre os fatores que favorecem o retorno em agosto estão os crescentes números de imunizados na campanha de vacinação contra a Covid-19 no município e o fato de o município ter se tornado um dos primeiros do país a vacinar todos os profissionais da educação, do nível básico até o nível superior. Isso inclui desde os assistentes de serviços gerais até os diretores de unidades educacionais.

De acordo com a Secretaria do Estado de Saúde, o município apresenta risco moderado em uma escala que tem os riscos: muito baixo, baixo, moderado, alto e muito alto. Ainda com todas as considerações e o respaldo das recomendações do Ministério da Saúde, os responsáveis pelos alunos que não se sentirem confortáveis com o retorno terão a possibilidade de optar por continuar com o ensino em sistema híbrido.

Para que o retorno aconteça com a devida segurança, uma série de medidas está prevista oficialmente. Entre elas, o uso de máscara para todos os alunos e profissionais; horários de entrada e saída que possibilitem a higienização dos ambientes; aferição de temperatura de todos os alunos e profissionais; distanciamento mínimo de 1 metro; sinalização de rotas dentro da escola; marcação de lugares nos refeitórios; painéis informativos na escola; e outras.

– Cada unidade ficará responsável por cumprir todas as determinações de medidas de segurança. A gestão municipal planejou diversas estratégias que serão essenciais para um retorno seguro e efetivo. Essas medidas visam atender da melhor maneira possível nossas crianças, jovens e adolescentes, que durante o ano passado estiveram totalmente no ensino remoto e esse ano puderam parcialmente retornar ao presencial. Os recursos do ensino híbrido, que auxiliaram muito para que este período pudesse ser melhor aproveitado, continuarão disponíveis e estamos buscando aprimorar os recursos tecnológicos para continuar contribuindo com o desenvolvimento e a qualidade do atendimento da educação. E também é importante destacar que cabe aos responsáveis decidirem sobre o retorno ou não de cada aluno, assinando um termo que garante o comprometimento de acompanhar e cumprir os prazos das atividades feitas em casa – explicou a secretária municipal de Educação, Rosa Frech.

Todas as determinações e informações referentes à retomada das aulas presenciais com contingente total de alunos estão disponíveis no Boletim Oficial de número 038, do dia 9 de julho de 2021. Esse e todos os demais Boletins Oficiais podem ser conferidos acessando o site institucional da prefeitura (https://resende.rj.gov.br), clicando em Menu > Serviços > Boletim Oficial.