Restaurante Popular de Barra Mansa será reformado

Matéria publicada em 20 de agosto de 2020, 17:27 horas

Anúncio foi feito pelo secretário estadual de Infraestrutura e Obras, em visita ao município

Barra Mansa – O secretário de Infraestrutura e Obras do Estado do Rio de Janeiro, Bruno Kazuhiro, esteve em Barra Mansa nesta quinta-feira (20), para anunciar importantes investimentos para o município. De início foi tratada a abertura da licitação para a reforma do Restaurante Popular, prevista para acontecer ainda neste mês. Esse procedimento, que tem também a participação do deputado estadual Marcelo Cabeleireiro e do empresário J Chagas, deve durar entre 20 e 30 dias e, dentro de um cronograma positivo, a reforma deve ser iniciada em outubro.

Posteriormente o secretário esteve na Rua José Gonçalves Rebolas, no Siderlândia, para conhecer um terreno onde a prefeitura tem a expectativa de construir mais 500 unidades habitacionais. O projeto para implantação das residências foi enviado para a Subsecretaria de Projetos do Estado, para revisar e validar a proposta.

De acordo com Bruno Kazuhiro, Barra Mansa será o primeiro dos quatro restaurantes populares que a secretaria vai reformar. “A partir da seleção da empresa vencedora, selecionaremos a que oferecer o menor custo. Após essa etapa a

gente homologa essa licitação e vamos o mais rápido possível iniciar as obras”, disse.

Sobre a visita ao terreno, no bairro Siderlândia, Bruno falou. “A construção de novas moradias é uma promessa antiga do estado e a gente quer cumprir agora, ajudando a cidade de Barra Mansa a reduzir seu déficit de unidades habitacionais. Nosso objetivo é construir essas unidades habitacionais, a partir do cadastro que a prefeitura já possui de pessoas que vivem em áreas de risco e precisam receber um teto digno”, completou.

J Chagas, empresário e idealizador do primeiro Restaurante Popular de Barra Mansa, comemorou os anúncios para o município. “A reabertura do Restaurante Popular é um sonho de todos barra-mansenses. Enfim será feita a licitação e em breve esse equipamento voltará a funcionar”, finalizou.