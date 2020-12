Restrição ao comércio de Volta Redonda depende do governo estadual

Matéria publicada em 4 de dezembro de 2020, 15:18 horas

Lojas e shoppings da cidade já funcionam com horário estendido para o Natal; nenhuma medida restritiva foi publicada

Volta Redonda – O comércio já está funcionando em horário estendido, tendo em vista as vendas de Natal. Até o momento, não há notícia de restrição ao funcionamento do comércio local, e qualquer medida nesse sentido será tomada pelo governo estadual. Em transmissão ao vivo feita no dia 19 de novembro, por redes sociais, o prefeito Samuca Silva informou que a sentença judicial que regulamenta a abertura do comércio e de outras atividades no município está agora vinculada a decisões do governo estadual. Assim, a prefeitura não vai decretar nenhuma restrição de atividade, a menos que o governo estadual o faça.

Desde o início de dezembro, o comércio está funcionando com horário estendido para atender os consumidores para as compras de Natal agora em dezembro. O objetivo é possibilitar que quem trabalha no mesmo horário das lojas tenha tempo para realizar as compras com mais calma. Além disso, segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista (Sicomércio-VR), Jerônimo dos Santos, neste momento de pandemia, estender o horário possibilita evitar aglomeração, uma vez que o consumidor terá mais horas no dia para comprar.

“Já é uma tradição o comércio abrir até mais tarde todos os anos, mas, agora em 2020, com a pandemia da Covid-19, quanto mais tempo as lojas ficarem abertas, mais se distribui a quantidade de consumidores ao longo do dia e se evita a concentração nos horários de pico. Acreditamos que o horário estendido se faz ainda mais necessário este ano, por conta das medidas de segurança”, acrescentou.

Jerônimo reforçou que as lojas estão seguindo rigorosamente as regras de combate ao novo coronavírus como disponibilização do álcool 70%, higienização das lojas mais vezes ao dia, controle do fluxo de pessoas e a cobrança do uso de máscara pelo cliente. “Precisamos estar conscientes de fazer a nossa parte e fazer com que o consumidor entenda que ele também precisa fazer a parte dele. Saiu de casa, tem que estar de máscara, higienizando sempre as mãos e respeitando o distanciamento social, porque, assim, estaremos protegendo uns aos outros”, disse.

De acordo com ele, como na cidade tem lei do horário livre, cada lojista poderá abrir, conforme com o perfil do seu público-alvo. Jerônimo lembrou que é preciso respeitar a carga horária prevista na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) e também o que foi determinado na Convenção Coletiva de Trabalho, que pode ser acessada em sicomerciovr.com.br. Mais informações pelo telefone 3347-1330.

Confira como fica o horário do comércio agora em dezembro:

Lojista

1ª semana de 01 a 04: de 8h30min as 19h

2ª semana de 07 a 11: de 8h30min as 20h

3ª semana de 14 a 18: de 8h30min as 22h

4ª semana de 21 a 23: de 8h30min as 22h

Sábados 05, 12, 19: de 8h30min as 18h

Domingos 06, 13, 20: de 10h as 16h

Dias 24 e 31: de 8h30min as 18h30min

Supermercados

Domingos 06, 13, 20 e 27: 8h às 20h

Dias 24 e 31: 8h às 20h

Os horários dos shoppings serão divulgados por eles, seguindo o que foi acordado também na Convenção Coletiva, mas de acordo com os critérios adotados conforme as medidas preventivas de combate a Covid-19.