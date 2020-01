Reunião no Rio sobre nova concessão da Via Dutra e pedágio está mantida

Matéria publicada em 22 de janeiro de 2020, 10:46 horas

Barra Mansa – Está mantida a reunião, que será realizada nesta quarta-feira, dia 22, no Rio de Janeiro, para discutir os termos da nova concessão da Via Dutra. Uma comitiva formada por lideranças de Barra Mansa e de outros municípios da região vai ao Rio para participar do encontro com o secretário estadual de Transportes, Delmo Pinho.

O objetivo principal é apresentar argumentos contra a implantação de uma praça de pedágio em Barra Mansa, quando houver a nova concessão da Rodovia Presidente Dutra. O encontro deve ocorrer às 13h30min, na Associação Comercial do Rio de Janeiro. No entanto, na noite desta terça-feira, dia 21, o presidente da República, Jair Bolsonaro, já adiantou que não permitirá essa mudança.

A concessão da NovaDutra vence em fevereiro de 2021, e até lá o processo de licitação precisa estar concluído. A realocação das praças de pedágio na região é um dos itens do projeto técnico apresentado pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). Um dos pedágios seria instalado no distrito de Floriano, em Barra Mansa, o que causou forte reação no Sul Fluminense.