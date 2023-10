Ricardo Passos recebe Cláudio Castro para série de inaugurações

Na próxima quinta-feira (5), o prefeito de Piraí, Dr. Ricardo Passos, recebe o governador Cláudio Castro, em uma agenda repleta de inaugurações no desenvolvimento do município.

A programação terá início às 18h, com a inauguração da reforma do prédio do Fundo de Previdência Social do Município de Piraí, no Centro. O prédio, que agora levará o nome do ex-prefeito Arthur Henrique Gonçalves Ferreira Tutuca, foi inaugurado em 1996 e agora passou por uma obra de modernização e revitalização que custou R$ 877.674,22, proporcionando um ambiente mais acessível.

Durante a visita, o governador também anunciará a construção da nova base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no bairro do Varjão. Com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2024, a base atenderá os bairros Varjão, Jaqueira, Koopland, e o distrito de Arrozal. A iniciativa visa aprimorar o resgate e acelerar o atendimento às emergências na região.

Posteriormente, a comitiva irá até ao Ciep 158 Professora Margarida Thompson, onde serão entregues 278 Termos Administrativos de Reconhecimento de Posse e Moradia para moradores do Morro do Batista no Varjão, além dos bairros Fraternidade e Bela Vista em Arrozal. Estarão presentes o prefeito Dr. Ricardo Passos, o Deputado Estadual e Secretário do Estado de Turismo Gustavo Tutuca, o governador Cláudio Castro e representantes do Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (Iterj).

A ação é parte de um esforço conjunto para a regularização fundiária, buscando solucionar ocupações irregulares, buscando regularizar as áreas ocupadas e fornecer às famílias títulos legais de propriedade, proporcionando segurança jurídica às famílias. Com a regularização, as famílias deixam de conviver com o fantasma da remoção e passam a integrar a cidade formal, usufruindo de todos os direitos e garantias previstos na legislação.

A agenda será concluída com uma visita à fábrica de bebidas Ambev, para que o anúncio do lançamento de dois projetos do Complexo Municipal Cultural, Social e Ambiental, seja feito. Através do decreto 44.901 de 05/08/2014 – FUNDES, a empresa investirá aproximadamente R$ 6,5 milhões em iniciativas sociais, culturais e ambientais no município.

Projeto 1: Complexo Municipal Cultural e Social

• Escola com 2 salas de aula;

• Oficina Tech para 120 alunos;

• Auditório para 60 pessoas;

• Revitalização de campo de futebol;

• Revitalização de ginásio poliesportivo;

• Praça pública com parquinho;

• Pista de skate;

• Espaço para feirinha municipal.

Projeto 2: Laboratório Tech e Empreendedorismo Feminino

• Laboratório Tech com cursos de tecnologia da informação;

• Empreendedorismo feminino: apoio e formação para 200 mulheres microempreendedoras;

• Geração de emprego e renda em tecnologia;

• Curso e mentoria em gestão com foco em empregabilidade;

Ambos os projetos visam não apenas melhorar as infraestruturas locais, mas também promover a inclusão social, a geração de empregos e o fortalecimento da comunidade de Piraí.