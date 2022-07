Rio das Flores inaugura novo Centro Administrativo

Matéria publicada em 7 de julho de 2022, 16:36 horas

Imóvel reúne 80% das secretarias, trazendo economia e mais agilidade no atendimento ao cidadão

Rio das Flores – O município de Rio das Flores ganhou um novo Centro Administrativo. A inauguração aconteceu na última sexta-feira, dia 1º de julho. O local, cujos recursos para execução das obras foram oriundos de emendas parlamentares e contrapartida do município, vai reunir cerca de 80% das secretarias, trazendo economia e mais agilidade no atendimento ao cidadão. O prefeito Vicente Guedes comemorou mais essa conquista e lembrou que esse objetivo já tinha sido traçado desde o mandato anterior.

“É uma grande conquista, que tem dois aspectos fundamentais. O primeiro deles é que pegamos um prédio antigo, que era o primeiro grupo escolar da cidade, centenário, que não tinha mais utilidade na educação. Reformamos todos, inclusive os dois anexos. É a recuperação de um patrimônio histórico do município. O segundo é que nos deu condições de instalar 80% das secretarias neste local, que vai facilitar a vida da população. Outro fator importante será a economia que a cidade terá, já que deixará de pagar aluguéis e outros investimentos”, afirmou.

Guedes aproveitou também para falar sobre os novos projetos para Rio das Flores.

“Hoje nós temos uma carteira para investimento de recursos já captados. Do governo federal temos aproximadamente cinquenta milhões de reais, entre contratos assinados e convênios. Temos cerca de vinte milhões com o governo do estado, que não são contratos assinados, que por causa do regime de recuperação fiscal o governo mesmo tem que executar as obras. No total do estado são 60 milhões. Portanto, são 110 milhões para investimentos. Vou terminar o meu segundo mandato e o município ainda estará executando muita coisa, que ficará para o próximo prefeito”, disse.

O chefe do Executivo listou ainda outros investimentos que o município terá, como a construção de 140 casas, que já vai ser assinado o termo de cooperação técnica e vai para licitação. Outro projeto são dois galpões industriais, que já estão em processo de licitação. “O objetivo é dar seguimento e incentivo ao polo têxtil, que hoje é o grande mercado de trabalho da cidade que, entre empresas e cooperativas, tem cerca de 1,2 mil pessoas trabalhando no setor”, reforçou.

O prefeito destacou ainda que conseguiu recursos junto ao governo do estado, que vai executar a construção da nova Secretaria de Obras. Há ainda a reforma da Casa de Cultura Coelho. “Recebemos também recursos para reforma e ampliação do hospital. O governo do estado liberou quase 10 milhões. Desse montante, seis milhões já foram depositados. Agora será feito o projeto executivo e a licitação. Quando tiver concluída essa etapa o estado libera o restante do recurso. Acredito que isso é coisa para um ano e meio. Enfim, muitas coisas boas virão”, comemorou Guedes.

Por fim, o prefeito falou sobre a relação com a Câmara de Vereadores. “É excelente. São nove vereadores e oito são da nossa base aliada. Mesmo o único vereador de oposição tem nos apoiado na aprovação de projetos. É uma oposição sadia, visando o bem da cidade”, finalizou.