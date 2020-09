Roberto Jefferson declara apoio a Cristiano Gonçalves

Matéria publicada em 8 de setembro de 2020, 19:07 horas

Resende – O pré-candidato a Prefeito de Resende Cristiano Gonçalves (Republicanos) recebeu, na tarde da segunda-feira, 7, o apoio do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Com esta adesão, são estes os partidos que apoiam a candidatura de Cristiano Gonçalves: Solidariedade, Republicanos , Partido Trabalhista Cristão, Partido Social Liberal e Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).

O apoio do PTB foi consolidado em reunião com o presidente nacional do partido e ex-deputado federal Roberto Jefferson. Este afirmou que conhece Cristiano há muito tempo, através dos seus cursos de Formação Política.

– É um homem que pode ajudar muito a formar grandes vereadores, grandes prefeitos e futuros homens públicos. Nós tratamos de um assunto especial: o PTB de Resende vai com a candidatura dele. Temos pontos que são comuns: em primeiro lugar nós somos bolsonaristas. Depois, nós somos cristãos e a nossa luta é uma luta em nome da família e da paz – destacou Roberto Jefferson.

Para Cristiano, a decisão do PTB significa um passo importante para que Resende decida pela transparência nas próximas eleições. “Estamos cientes das dificuldades desta caminhada. Mas nos dá muita esperança receber apoios das mais diferentes lideranças. É esta esperança que queremos partilhar com o eleitor de Resende, que merece um futuro melhor em todas as áreas da gestão pública’, disse o pré-candidato.

Roberto Jefferson declarou apoio a Cristiano Gonçalves, filiado ao Republicanos bem como o Senador Flávio Bolsonaro, que também se filiou ao Republicanos, partido do prefeito Marcelo Crivella, que tentará a reeleição, e que comungam do eleitorado bolsonarista. “Os inimigos do Brasil estão no DEM, no PSDB e na esquerda. Eleitores do Bolsonaro têm uma afinidade natural com os meus eleitores, e Cristiano Gonçalves é nosso único candidato da Direita Conservadora e Bolsonarista em Resende” – declara Jefferson.