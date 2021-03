Rodrigo Drable acompanha início das obras de asfaltamento da Rua São Jorge, no Ano Bom, e da reforma de terminal rodoviário, no Centro

Matéria publicada em 18 de março de 2021, 20:25 horas

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable acompanhou na manhã desta quinta-feira (18), o início de duas importantes obras no município: o asfaltamento da Rua São Jorge, no bairro Ano Bom, e a reforma e revitalização do terminal dos Ex-Combatentes, no Centro. As duas intervenções devem ser realizadas no prazo médio de 30 dias.

Os serviços na Rua São Jorge consistem na retirada da pavimentação atual composta por várias espécies de bloquetes e asfalto; na confecção da base binder (tipo de material que apresenta características e granulometria ideais para a fabricação da camada de ligação final do asfalto), o revestimento asfáltico, além de melhorias no sistema de drenagem de águas pluviais.

Drable enfatizou que os serviços vão melhorar a vida dos moradores da Rua São Jorge e que na sequência serão estendidos à Rua Santo Onofre.

– Essas obras fazem parte da segunda etapa do asfaltamento da Avenida Presidente Kennedy e impactarão sobre as condições viárias de todo o bairro Ano Bom. O serviço é uma reivindicação antiga da comunidade que chegou até a Prefeitura através do deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, do presidente da Câmara Municipal, Luiz Furlani e dos vereadores Eduardo Pimentel e Paulo Afonso Sales, o Paulo Chuchu. Nossa expectativa é levar o asfaltamento para outras áreas da cidade. São poucos os recursos o que nos obriga a priorizar as obras que são determinantes na vida dos barramansenses e no desenvolvimento da cidade. Quero agradecer ao deputado Marcelo Cabeleireiro que tem nos ajudado muito, inclusive, está buscando um convênio com o Governo do Estado para que a gente possa fazer o asfaltamento de outras ruas do município – ressaltou o prefeito.

Marcelo Cabeleireiro disse da importância das obras na Rua São Jorge. “Por muitas décadas morei nesta rua e sempre lutei para que estas intervenções fossem realizadas. A Rua São Jorge liga a Avenida Presidente Kennedy a Rua Orlando Brandão e concentra um expressivo fluxo de veículos”.

Terminal Rodoviário

A Secretaria de Ordem Pública, juntamente com a Secretaria de Manutenção Urbana, a subprefeitura da Região Leste e o Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), estabeleceu mais uma parceria para realizar a reforma e revitalização do Terminal Rodoviário dos Ex-Combatentes, localizado atrás da Matriz de São Sebastião, no Centro.

As obras têm a finalidade de oferecer comodidade a cerca de quatro mil pessoas/dia que utilizam o local para embarque de ônibus com destino à região da Santa Clara e adjacências, além de coibir situações, como a concentração de usuários de drogas, cenas de atentado ao pudor e a pichação das paredes.

O local receberá nova iluminação com refletores, a revitalização do piso, calçadas e da parte de alvenaria que estiver danificada e a instalação de telas para impedir a presença de pombos. Um painel de 15 metros de comprimento com fotos antigas e históricas de Barra Mansa será instalado no Terminal.

O prefeito Rodrigo Drable determinou a construção de uma rampa no local para instalação de uma base da Guarda Municipal. “Temos muita reclamação sobre a falta de segurança deste local. Vamos fazer uma bela reforma, melhorar a iluminação e a visibilidade e instalar uma base da Guarda Municipal, onde teremos uma viatura em tempo permanente dando cobertura para este acesso da cidade”, concluiu o prefeito.