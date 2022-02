Rodrigo Drable anuncia ‘pacotão de obras’

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2022, 18:07 horas

Serviços incluem modernização do campo do Metalúrgico, reconstrução de muro e calçada no entorno de escola e reforma e cobertura de Ciep

Barra Mansa – Na manhã desta quarta-feira, dia 2, o prefeito Rodrigo Drable assinou Ordens de Serviço para implantação e modernização de infraestrutura para o esporte educacional e recreativo da quadra de futebol do bairro Metalúrgico; reconstrução do muro e da calçada no entorno da Escola Municipal Eliete de Oliveira Ferreira, na Vista Alegre; e reforma do telhado do Centro Integrado de Educação Pública Maria José Machado (Ciep 054), na Vila Maria. As obras das três unidades começam na próxima segunda-feira, dia 07.

— Hoje é um dia importante porque estamos iniciando obras muito esperadas. A equipe da Secretaria de Planejamento Urbano já sabe que trabalhamos com um padrão de exigência para tudo; que olhamos para a obra pública como se fosse para a que realizamos em nossa própria casa. Não aceitamos aquele conceito de que público é de qualquer jeito. Não! Se é público, é de todos. E se é de todos, a fiscalização tem que ser maior e a qualidade, melhor ainda. É assim que fazemos — destacou o prefeito Rodrigo Drable.

A primeira ordem de serviço foi assinada no bairro Metalúrgico, onde moradores comemoraram os reparos a serem realizados. “Estou muito feliz com a reforma da quadra. É importante para as nossas crianças poderem brincar, jogar bola. Estava precisando muito mesmo”, disse a moradora Kelly Cristina de Souza, de 27 anos.

Em seguida, as equipes do governo municipal se dirigiram para a E.M. Eliete Ferreira, na Vista Alegre, onde o diretor-geral da unidade de Ensino, Douglas Dionízio Neves Pereira, destacou que todos esperavam pelas obras há muitos anos.

“Estávamos ansiosos e agora, muito felizes. Ano passado, quando assumi a direção da escola, conversei com o Marcus (secretário de Educação), e com o prefeito (Rodrigo Drable), que de imediato aceitou que os reparos fossem feitos. A obra era muito necessária para nós. Assinar este documento hoje é um marco para mim e para todos da comunidade. É um sonho realizado”, destacou o diretor.

Já na Vila Maria o prefeito destacou que o modelo de Ciep que é funcional, mas possui características que deveriam ter sido alteradas ao longo da história, como a cobertura das unidades que sofrem com constantes vazamentos.

— Isso acontece por todos os lados e prejudica as estruturas que são utilizadas pelos alunos. Por isso, vamos providenciar a reforma do telhado do Ciep 054, para que nossos alunos e professores trabalhem em um ambiente adequado. Esta é uma importante unidade de ensino, que possui um projeto de iniciação científica, com laboratório bem montado, que recebeu novos equipamentos modernos e que, infelizmente, com a ação da chuva sobre essa laje foi prejudicada. Esta obra era muito esperada, parece um projeto simples, mas é um serviço caro e que tinha que ser muito bem planejado — destacou Rodrigo Drable.

A unidade de ensino também receberá melhorias no novo laboratório de informática. “Todas as escolas da rede municipal receberão notebooks, que serão utilizados nos setores administrativos. Aqui no Ciep 054 não será diferente, onde vamos atualizar também o parque tecnológico da unidade”, acrescentou o secretário de Educação, Marcus Barros.

Plano e ação

Durante as assinaturas das Ordens de Serviços, o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, destacou os cuidados do governo municipal com o desenvolvimento e execução dos projetos.

“É uma grande alegria que nossa Central de Projetos possa participar destas importantes obras; do planejamento até a licitação. Quero parabenizar nossa equipe, que faz um belo trabalho de desenvolvimento e análise, se atentando aos custos, qualidade e atendendo sempre a legislação vigente e as questões de acessibilidade. Estou muito feliz por participar deste momento”, destacou Eros.

A vice-prefeita Fátima Lima aproveitou para ressaltar a preocupação do governo municipal com a Educação. “Investir neste setor sempre foi nossa prioridade, inclusive no local em que nossos professores e crianças vão atuar, aprendendo e ensinando. Eles merecem um espaço digno para que o trabalho seja bem desenvolvido e que os alunos aprendam e tenham gosto de virem à escola. Estou muito feliz de que a obra vai sair e solucionar problemas nas unidades de ensino”, disse Fátima.