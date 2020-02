Rodrigo Drable anuncia tratamento de esgoto para comunidade em Antônio Rocha

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2020, 22:46 horas

Barra Mansa – Durante uma visita à comunidade de Raimundo Martins, no distrito de Antônio Rocha, o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, discutiu com moradores do bairro e representantes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), soluções para a falta de água e de tratamento de esgoto que afetam o local há diversos anos.

O prefeito anunciou que a comunidade receberá o tratamento de esgoto com a implementação de fossas sépticas nas propriedades. “Estamos junto com a comunidade, planejando ações que vão permitir que no futuro nós tenhamos a superação desses problemas. É muito bom ver que as soluções vêm do entendimento da população, que quer ver as melhorias acontecendo e se envolvem nisso”, citou Rodrigo Drable, que aproveitou a ocasião para divulgar algumas ações que irão acontecer nos próximos dias

Além disso, nesta segunda-feira (10), o prefeito anunciou diversas obras que serão entregues nos próximos dias.

Obras anunciadas por Rodrigo Drable

Asfalto: Dia 11, entrega do asfalto da Rua Geraldo Ambrósio, no bairro Piteiras; dia 12, finalização da parte alta da Rua Léo M. Dias, no São Luiz; dia 15, Rua Olavo Marassi, no Vila Maria.

Saae: Dia 12, a autarquia vai realizar a substituição da rede de esgoto e água na Rua Cândido Teodoro, no Monte Cristo; dia 14, será inaugurado o Posto de Atendimento do Saae, no Vista Alegre, localizado na Rua Cristiano Reis Meireles Filho.

Inauguração de escolas: Dia 13, o Colégio Washington Luiz, em Saudade, será reinaugurado. O espaço contará com novos imobiliários. Já no dia 17 será a vez do Santo Antônio, no bairro Colônia, que receberá a Casa Azul, voltada ao tratamento dos autistas.

Clínica Veterinária: Dia 03 de março está prevista a inauguração da Clínica Veterinária Municipal. O espaço vai atender a uma demanda importante em Barra Mansa, que é a falta de tratamento contínuo de castração de animais, visando a redução de tantos animais soltos sofrendo na cidade.