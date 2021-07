Rodrigo Drable apresenta a vereadores projeto sobre o Rio Barra Mansa

Matéria publicada em 28 de julho de 2021, 17:48 horas

Projeto é construir uma barragem que irá amortecer o volume das chuvas, mantendo o fluxo do rio constante

Barra Mansa – Na tarde desta quarta-feira (28), a Prefeitura de Barra Mansa realizou a apresentação conceitual do projeto para a construção de uma barragem no Rio Barra Mansa aos vereadores que são liderança dos bairros afetados pelas enchentes. Participaram da reunião o prefeito Rodrigo Drable, a vice-prefeita Fátima Lima, o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, o ex-deputado Ademir Melo, os vereadores Bruno Oliveira, Deco, Paulo da Gráfica, Paulo Sandro, Rayane Braga e José Marques, além dos secretários de Meio Ambiente, Vinícius Azevedo, e de Planejamento Urbano, Eros dos Santos.

O prefeito Rodrigo Drable falou sobre a mudança que o projeto trará para as comunidades do entorno do rio Barra Mansa. “Essa é uma reunião importante porque a gente está discutindo um dos assuntos que mais impactam a vida do barramansense que é a enchente no rio Barra Mansa. Nosso secretário, o Vinícius, vem desenvolvendo um projeto há bastante tempo, que nos permite, hoje, chegar a uma solução definitiva para esse problema, que é uma barragem no rio Barra Mansa, nas imediações da Ataulfo de Paiva, permitindo que nós tenhamos a capacidade de reter as águas que, com as trombas d’água, fazem os alagamentos no Nova Esperança, Marajoara, Santa Clara, Boa Sorte, São Luiz e que afeta de forma tão prejudicial a vida das pessoas. Eu acredito muito nesse projeto”.

Drable também pontuou a importância da presença das lideranças durante a apresentação do projeto. “O objetivo dessa reunião é apresentar para os vereadores, principalmente os que são lideranças daquela região, que nós temos um caminho para resolver esse problema e de forma definitiva. Não é um projeto simples. Quando nós tivermos o detalhamento técnico dele, eu quero levar isso à audiência pública nas comunidades, eu quero que as pessoas entendam a solução que a gente está propondo, para uma forma definitiva e participativa nós resolvermos o problema e virarmos a página da história de Barra Mansa. O alagamento vai ser coisa do passado. A gente segue trabalhando firme para isso”.

Durante o encontro, o secretário Vinícius Azevedo apresentou um breve histórico da bacia hidrográfica do rio Barra Mansa e como ela impacta as regiões afetadas pelo alagamento. O projeto consta em realizar uma barragem que irá amortecer o volume das chuvas, mantendo o fluxo do rio constante, evitando que os bairros na parte mais baixa do rio Barra Mansa sofram com os alagamentos.

Vinícius Azevedo explicou o projeto. “O objetivo é que a estrutura suporte toda a vazão extrema causada pelas chuvas, liberando-a aos poucos, de forma que não aconteça inundações. O local escolhido é estratégico porque abrange 80% da bacia e a gente consegue ancorar a barragem na região da ponte ferroviária. É um projeto seguro, de custo acessível ao município. A represa não vai mudar a vazão do rio. Estamos no projeto básico, com todos os dados hidrológicos. Agora a gente tem que avançar para os dados hidráulicos e estruturais”.

A vereadora Rayane Braga falou sobre a importância do projeto. “Para mim é uma enorme alegria estar participando do desenvolvimento deste projeto juntamente com o poder público. Eu que sou moradora há 30 anos dessa região e vivo de perto a realidade destes alagamentos, sei o quanto isso afeta toda a população. É um projeto ousado que vai impactar positivamente as vidas das pessoas em relação a um problema histórico”.

O vereador Paulo da Gráfica agradeceu o apoio da prefeitura em atender a demanda da população. “Primeiramente quero agradecer ao prefeito Rodrigo Drable, ao Vinícius do meio ambiente, pelo projeto audacioso que eles elaboraram, onde certamente vai resolver o problema de muitos e muitos anos. Nós sabemos como aquela população da Marajoara até Santa Clara sofre bastante em épocas de enchentes”.

O vereador José Marques destacou os anos de luta para que o problema fosse resolvido. “Eu quero parabenizar esse projeto. Há muitos anos atrás eu fazia parte de uma associação de moradores e sempre que dava aquelas enchentes, a gente ficava horrorizado em ver como o povo sofria com aquela situação. Então hoje, graças a Deus, apareceu esse projeto e eu estou disposto a ajudar ao máximo que puder, para poder acabar com o sofrimento daquele povo”.