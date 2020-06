Rodrigo Drable assina convênio para construção de moradias na Várzea do Quartel

Matéria publicada em 4 de junho de 2020, 20:04 horas

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, assinou na manhã desta quinta-feira (04) um convênio com a Secretaria de Patrimônio da União do Rio de Janeiro (SPU-RJ), que autoriza a utilização da Várzea do Quartel, no Centro, para a construção de cinco casas e duas unidades comerciais, referentes as desapropriações necessárias para continuidade das obras do Pátio de Manobras. Por conta da pandemia da Covid-19, a assinatura foi efetuada de forma online, através do Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

O prefeito Rodrigo Drable aponta a importância dessa conquista para Barra Mansa. “Esse convênio vem atender uma solicitação do Ministério Público Federal para que se possa dar continuidade nas obras do Pátio de Manobras. As 17 primeiras casas já estão sendo finalizadas. Após a entrega dessas moradias, será feita toda a parte de construção de vias, que já estão sendo licitadas pelo DNIT”, destacou.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, informa que as obras continuam, mesmo com a pandemia. “É importante destacar que as obras no Anísio Brás, nos galpões e nas casas estão em pleno vapor. Isso tudo forma um conjunto de obras que, muitas vezes, não são vistas, mas são fundamentais para a conclusão do Pátio de Manobras.