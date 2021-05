Matéria publicada em 25 de maio de 2021, 18:45 horas

Barra Mansa envolve diversos segmentos da sociedade para avançar nas ações de fomento ao turismo

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable (DEM) e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia, Bruno Paciello, se reuniram nesta terça-feira (25), com o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, e o vice-presidente da TurisRio, Fernando Costa, para debater as ações estratégicas de fomento ao turismo no pós-pandemia. O encontro foi realizado no Centro Cultural Fazenda da Posse.

No evento, Rodrigo Drable relembrou que ainda em 2016, quando traçava os planos de ação da sua gestão se perguntava o que freava o desenvolvimento de alguns setores da administração pública, entre eles o turismo. “Eu me questionava sobre quem investiria em uma cidade que não oferecia saúde, infraestrutura e serviços. Com as respostas, trabalhamos arduamente para avançar. Hoje, nos tornamos referência no Estado do Rio de Janeiro no tratamento oncológico, cardíaco e tratamento renal. Mas os desafios na área da saúde seguem e temos a projeção de nos tornar um pólo regional de alta complexidade em ortopedia. Também vamos expandir nosso atendimento cardíaco. São ações que transformam o dia a dia do usuário do serviço público de saúde, principalmente quando encaramos os impactos de uma pandemia no sistema como um todo”.

Drable também destacou outros avanços, como por exemplo, o prosseguimento das obras de readequação ferroviária, que nesta quarta-feira (26), terá uma etapa inaugurada, com a entrega dos 17 imóveis do Campo do Ferroviário, a passarela de pedestres Isaias Leite e a reforma do galpão de Anísio Brás.

“Essas interferências nos possibilitarão retirar o estacionamento das ruas centrais da cidade e ampliar o número de vagas de 180 para 2.000. Com isso, teremos condições de criar o nosso tão sonhado shopping a céu aberto, ampliar as calçadas, aterrar as fiações elétricas e telefônicas e investir mais fortemente no turismo de negócios, fomentando o comércio local. Também investimos em educação, obras e manutenção das estradas rurais, serviços que impactam no setor turístico. Nossa meta é mostrar o que Barra Mansa tem de valor. Agradeço ao secretário Gustavo Tutuca por estar com a gente. Esta é uma maneira de o Governo do Estado se mostrar mais presente na cidade. Aproveito o momento para dizer da nossa intenção de construir um teatro de arena no Parque da Cidade. Já temos o espaço e o projeto, faltam os recursos. Peço a sua atenção especial para que nos ajude a captar os recursos necessários para este empreendimento turístico-cultural. Também quero agradecer e render homenagens a nossa gerente municipal de Turismo, Bhella Santos, que acreditou no potencial do artesanato e do turismo e tem trabalhado para fazer a diferença”, disse o prefeito.

Gustavo Tutuca afirmou que Barra Mansa tem traçado estratégias para se tornar um grande destino turístico dentro da Instância de Governança Regional do Vale do Café. Também apresentou dados consolidados sobre a movimentação financeira que envolve o segmento turístico, tendo como referência o ano de 2019, em função da pandemia da Covid-19.

– O turismo movimentou US $8,9 trilhões, contribuindo com 10,3% do PIB global e com a geração de 330 milhões de empregos. No Brasil, o total de empregos gerados foi da ordem de sete milhões de vagas. Ainda em 2019, o Brasil recebeu 6,3 milhões de turistas, sendo 350 mil deles internacionais. Deste total, 1,2 milhões escolheram o Rio de Janeiro como destino. Pesquisa realizada pela Fecomércio em 2020 apontou que mais da metade dos brasileiros pretendiam viajar pelo País, em função da Covid e da alta do Euro e do Dólar. Diante desses dados, nos organizamos para figurar como um dos estados emissores de turismo na região Sudeste, assim como São Paulo – relatou.

Tutuca relatou ações de fomento produzidas pela Secretaria, como o Portal do Turismo Consciente, a linha de crédito da AgeRio, o cicloturismo de integração, a sinalização turística,a qualificação dos gestores do setor e a melhoria das condições das estradas dos locais com potenciais turísticos. “Barra Mansa se encontra no eixo de três importantes estados – São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No segundo semestre deste ano, vamos lançar a campanha ‘O Rio Continua Lindo’, com destaque para o turismo no interior do Estado. Será uma grande oportunidade de divulgar o potencial de Barra Mansa em shoppings Centers, workshops e eventos afins com o objetivo de promover o turismo consciente em plena pandemia”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello, agradeceu ao prefeito e ao secretário estadual de Turismo. “Barra Mansa está seguindo as orientações de fomento ao turismo, colocando nas ‘prateleiras’ os melhores produtos para serem comercializados turisticamente”.

A gerente de Turismo de Barra Mansa, Bhella Santos, ressaltou a importância da reunião. “Estamos mostrando nossos serviços e destacando as potencialidades turísticas da nossa cidade, entre elas as Fazendas Históricas e a melhor destilaria artesanal de gim, a Amázzoni, localizada em Floriano”.

Na sequência, presenteou Gustavo Tutuca com produções artesanais do município e da Cooperativa Barra Mansa.

Destilaria

Após a reunião, as comitivas da Secretaria Estadual de Turismo e da Prefeitura de Barra Mansa visitaram as instalações da destilaria Amázzoni, eleita como Destilador do Ano no World Gin Awards 2021, em Londres. Eles foram recebidos por um dos donos da empresa, o italiano Artuto Isola.

Na unidade, tiveram a oportunidade de degustar o Amázzoni Maniuara, que faturou o prêmio de Melhor Old Tom Brasileiro, além de conhecer todas as etapas de produção da bebida.

A destilaria trabalha com três variedades do produto. O Amázzoni tradicional com 42% de teor alcoólico foi criado em 2017 a partir de álcool de cereais, ervas aromáticas, especiarias e famosos botânicos; o Amázzoni Rio Negro, com 51% de teor alcoólico entrou em produção em 2019 e tem em sua composição além da clássica infusão a frio dos botânicos sólidos no alambique, recebe ingredientes como o zimbro, o coentro e a casca de limão siciliano, enquanto o Amázzoni Maniuara é o primeiro Old Tom Brasileiro com o menor teor alcóolico do mercado, 38% ABV.

O gim produzido em Barra Mansa é exportado atualmente para 15 países da Europa, Ásia, Inglaterra e Estados Unidos. A projeção de Arturo Isola é alcançar 10 novos países. “Temos uma capacidade produtiva de 15 mil garrafas de gim por dia. Nos últimos meses nossas vendas cresceram cerca de 20% através do e-commerce e a perspectiva é aumentar o número de empregos gerados a partir da exportação”.

Ao fim da visitação, Rodrigo Drable apresentou a proposta de criar eventos envolvendo o tour na destilaria e que fomentem o turismo no Estado do Rio, podendo inclusive ser abrilhantado com a apresentação dos integrantes do Projeto Música nas Escolas.

Presenças

O encontro entre Drable e Gustavo Tutuca contou com as presenças do prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, da vice-prefeita, Fátima Lima, do presidente do Legislativo, Luiz Furlani, dos vereadores Pissula, Dudu Pimentel, Luciana Alves, Marquinho Pitombeira, do ex-deputado federal, Deley Oliveira, além de representantes da rede hoteleira do município e entidades representativas como a Firjan (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro), Sebrae (Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa), IGR (Instância de Governança Regional CitVale-Vale do Café), Comtur (Conselho Municipal de Turismo), Sesc (Serviço Social do Comércio), UBM (Centro Universitário de Barra Mansa), Faeterj (Fundação de Apoio à Educação Técnica do Estado do Rio de Janeiro), Aciap (associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços), CDL (Clube de Dirigentes Lojistas), Sicomercio (Sindicato do Comércio Varejista de Barra Mansa), Sest/Senat, SindSul (Sindicato dos Hoteis, Bares e Restaurantes), Santa Casa, entre outros.